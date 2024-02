Preparano l’assalto a Leao: c’è già il piano

Un top club avrebbe già in serbo un piano per riuscire a strappare al Milan il cartellino di Rafael Leao: assalto in vista, ora sono guai.

In questa stagione non abbiamo ancora ammirato il vero Rafael Leao. O perlomeno lo abbiamo osservato soltanto a tratti. Troppo poco per un giocatore del suo calibro, che dovrebbe fare la differenza trascinando i suoi compagni di squadra anche nelle partite più complicate. Invece l’ex Sporting Clube de Portugal, spesso e volentieri, appare decisamente svogliato.

A volte sembra proprio che non stia sul pezzo a livello mentale e questo, inevitabilmente, incide anche sulla sua incisività dal punto di vista fisico. Leao ha dimostrato in più di un’occasione di poter essere dominante nel campionato di Serie A, spazzando via qualunque avversario gli capiti di fronte. Ma da ormai troppo tempo sta deludendo ampiamente le aspettative sul piano del rendimento.

I numeri danno nettamente ragione a chi lo critica: l’attaccante portoghese, infatti, ha messo a referto soltanto 6 gol in 26 partite totali disputate fra tutte le competizioni (campionato, Champions League e Coppa Italia). Un ruolino di marcia estremamente insoddisfacente per l’ex Lille, che ovviamente ha un peso tutt’altro che indifferente sull’economia della squadra guidata da mister Stefano Pioli.

Quale sarebbe a questo punto la soluzione migliore? Il Milan non ha mai preso in considerazione una partenza di Leao. Piuttosto lo ha posizionato al centro del progetto tecnico rinnovando il suo contratto fino al 30 giugno del 2028 e venendogli incontro per la spinosa questione ingaggio.

Però il classe ’99 non ha ripagato sul campo la fiducia del club rossonero e segnali di miglioramenti evidenti al momento non ce ne sono. Forse cambiare aria è l’opzione che in qualche modo accontenterebbe tutte le parti in causa. Ricordiamo, in tal senso, che nell’accordo scritto del numero 10 del Milan vi è una clausola rescissoria da 175 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Leao per il dopo Mbappe: Paris Saint Germain in agguato

Qualcuno in Europa che potrebbe permettersi di spendere una cifra simile c’è. Come il Paris Saint Germain targato Nasser Al-Khelaifi, ad esempio. Stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, la compagine francese starebbe valutando proprio l’acquisto di Leao per rimpiazzare Kylian Mbappe.

La stella ex Monaco deve decidere se prolungare il suo contratto oppure volare in direzione Madrid, per raccogliere la pesantissima eredità lasciata da Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. In caso di partenza di Mbappe, sempre secondo la fonte citata, il Paris Saint Germain potrebbe tuffarsi proprio sull’attaccante in forza al Milan, anche se non sta vivendo di certo la sua stagione migliore.

L’interesse è concreto, ma ad oggi non è stata avviata alcuna trattativa. Prima, infatti, i parigini dovranno sciogliere i dubbi sulla loro stella, dopodiché fisseranno le successiva mosse da compiere. Il tempo, come sempre, emetterà le sue sentenze.