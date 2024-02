Ribaltone nel futuro di Allegri, cambia tutto: la Juve ha deciso

Nel corso di questi mesi si è parlato tanto di quello che potesse essere il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus.

Tifosi ed addetti ai lavori portavano avanti da tempo una tesi che poi alla fine è risultata essere infondata, visto che nelle ultime ore si sarebbe registrato un clamoroso ribaltone che potremmo dire aver lasciato spiazzati un po’ tutti, anche se alla fine dei conti era anche un po’ scontato.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina in edicola da uno dei più importanti quotidiani nazionali, la Juventus avrebbe sciolto ogni riserva in merito al futuro di Allegri, prendendo una decisione importantissima che cambia anche la programmazione in vista della prossima stagione.

Cambia il futuro di Allegri: la Juventus ha deciso

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Massimiliano Allegri, da inizio campionato al centro di voci che avrebbero potuto destabilizzare l’ambiente bianconero ma che alla fine non l’hanno fatto.

Per molti addetti ai lavori, così come per alcuni tifosi, l’allenatore toscano potrebbe lasciare la Juventus al termine di questa stagione, casomai con uno scudetto in più in bacheca dopo anni mediocri, ma la realtà dei fatti parla invece di uno scenario completamente diverso, visto che dopo un campionato del genere separarsi da Allegri non avrebbe alcun senso.

A conferma di questo, stando anche a quanto riportato questa mattina in edicola da La Gazzetta dello Sport, l’area dalle parti della Continassa è cambiata, con la Juventus che starebbe iniziando seriamente a valutare il rinnovo dell’allenatore bianconero, in scadenza nel giugno 2025.

La Juve pensa al rinnovo di Allegri, anche perché cambiare non è cosa

Come già detto, le cose dalle parti della Continassa sarebbero cambiate, anche perché ora la Juventus starebbe ragionando sul rinnovo di Massimiliano Allegri, anche per premiarlo dopo quest’incredibile stagione nella speranza che possa aggiungere uno scudetto in bacheca.

Fino a qualche mese fa si parlava di un clamoroso ritorno di Conte dalle parti di Torino, con Allegri che in merito non ha mai spifferato parola ma anzi, ha calato la testa lavorando sempre di più migliorando quegli aspetti che invece nelle passate stagioni hanno portato critiche da parte dei tifosi ed addetti ai lavori.

La Juventus vuole dunque ora rinnovare Allegri, anche perché fare diversamente non converrebbe sotto tanti aspetti, soprattutto quelli economici, a patto che non sia lui stesso a volere diversamente.

La Juve blinda Allegri, ma ha già pronto il sostituto

Non ci sono dubbi, la Juventus è pronta a blindare Massimiliano Allegri, ma c’è comunque da prendere in considerazione quella che potrebbe essere la volontà del toscano stesso. Qualora l’allenatore bianconero non volesse continuare alla Vecchia Signora, Giuntoli avrebbe già individuato il sostituto sul quale eventualmente puntare, profilo che risponderebbe al nome di Thiago Motta. Ovviamente anche in questo caso ci sarebbero tante questione da definire, motivo per il quale la Juventus intende risolvere la situazione Allegri prima di aprile per capire poi come muoversi in vista dell’estate.