Si rifiuta di rinnovare: fuori rosa fino al termine della stagione

La mancata firma sul rinnovo comporta delle conseguenze spiacevoli per il centrocampista, il quale resterà così fuori rosa fino al termina della stagione sportiva.

Se il contratto non è stato firmato a gennaio, difficilmente accadrà durante il corso della restante parte di annata. I mesi che dividono questo campionato dalla sua fine saranno soltanto di convivenza all’interno del gruppo da parte del centrocampista, il cui spazio in rosa sarà sempre più ridotto fino a restarne fuori per due ragioni: come presa di posizione da parte della società per il rifiuto circa l’estensione dell’accordo e anche per lasciare più margine in campo a chi ne prenderà il posto.

A decidere per ciò che concerne il reparto tecnico sarà chiaramente l’allenatore, Rino Gattuso. Oggi al Marsiglia, l’italiano ha dovuto fronteggiare già più di una situazione complicata e il calciomercato ne ha trascinate con sé varie analoghe. Questa volta riguarda Pape Gueye, il 25enne naturalizzato senegalese ha preferito non accordarsi per un nuovo contratto – come sottolinea ‘footmercato’ – perciò la società gli ha proposto la duplice alternativa di trovare una sistemazione in inverno oppure resterà fuori rosa.

Evidentemente la delusione rispetto alla presa di posizione del calciatore è stata grande, poiché il club l’ha accompagnato nei quattro mesi di squalifica ricevuti a causa d’irregolarità riscontrate nel suo trasferimento proprio al Marsiglia, e ora finalmente si sarebbe potuto ricominciare con una serenità maggiore. D’altronde anche in Coppa d’Africa, che lo ha visto impegnato col Senegal, il giocatore si è rivelato indispensabile per la mediana del Ct Cissé ma ciò non ha modificato le sue valutazioni sul futuro.

Niente rinnovo, il giocatore preferisce cambiare squadra: resterà fuori rosa

L’attuale vincolo scadrà a giugno, perciò il patron Pablo Longoria si era mosso già a dicembre con due diverse proposte per convincere Gueye a restare, ma non sono servite. Si è provato con un bonus alla firma, ma a quanto pare l’aspetto economico non ha avuto grossa presa sul centrocampista. Evidentemente insieme al suo entourage ambivano a un contratto più cospicuo, data anche la sua importanza per l’economia del gioco della squadra, ma il Marsiglia è rimasto nei suoi parametri.

Dopo un lungo tira e molla, la dirigenza francese ha invitato il giocatore a cercare un’altra squadra, giacché ve ne erano alcune interessante come il Burnley. Tuttavia, Gueye ha fatto sapere di non voler lasciare lo spogliatoio a stagione in corso, probabilmente – si sospetta – poiché avrà già un pre-accordo con un’altra società ma per giugno.

Al momento in merito non ci sono certezze, se non che difficilmente lo si rivedrà in campo nei prossimi cinque-sei mesi con la maglia dell’OM. Il punto di non ritorno è stato già raggiunto: il club non vuole coinvolgere nel progetto giocatori proiettati con la mente altrove e con i quali non corra buon sangue. Resterà ai margini.