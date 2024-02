UFFICIALE – Contratto depositato: cedono Zirkzee

Pronto ad arrivare il via libera per la cessione di Joshua Zirkzee che andrà via dal Bologna per giocare con una nuova squadra, perché il club emiliano di Serie A lo vende.

Ci sono degli aggiornamenti molto importanti che riguardano proprio le mosse delle ultime ore di mercato che ha deciso di fare la società di Saputo in vista di questa e della prossima stagione. Perché adesso c’è la concreta possibilità che possa arrivare la cessione di Zirkzee ad una nuova squadra anche di Serie A. Ha tantissimo mercato il giovane attaccante del Bologna arrivato negli scorsi anni dal Bayern Monaco, perché in questa stagione sta dimostrando tutte le sue qualità e ha fatto ora un salto definitivo per la propria carriera che ora gli può regalare con il mercato anche il trasferimento in una squadra ancor più blasonata.

Ha attirato l’interesse di squadre dall’estero come in Premier League e anche dall’Italia, dove diverse società si sono fatte sotto per provare a chiudere subito il suo trasferimento. Infatti, il giocatore piace a diversi club che ora vogliono provare ad iniziare i primi colloqui per capire che tipo di offerta servirà per comprare Zirkzee dal Bologna in vista del prossimo mercato. Il club italiano proprietario del cartellino del giocatore però si è già mosso in anticipo e ha definito dei colpi importanti che portano ad una svolta.

Calciomercato Bologna: via libera per Zirkzee

Non ci sono altre strade per Zirkzee che sarà ceduto dal Bologna al miglior offerte e decisiva sarà anche la volontà del giocatore pronto ad andare a firmare un nuovo contratto con una big in Europa. Bisognerà capire chi riuscirà a convincerlo con il miglior progetto e contratto.

Intanto, come confermato, è ufficiale che il Bologna ha acquistato due punte come Santiago Castro e Jens Odgaard per sostituire Zirkzee che sarà venduto. Tutto rimandato però alla prossima estate, ma è ormai certo l’addio del giocatore olandese pronto a cambiare maglia.

Perché è arrivata la nota del trasferimento a titolo definitivo di Castro nei giorni scorsi e ora in queste ore è anche stato depositato il contratto di Jens Odgaard. Il danese classe 1999 arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Tutto pronto quindi per quella che sarà la cessione di Zirkzee in estate da parte del Bologna con Milan e Napoli in Serie A su tutti interessati al giocatore.