UFFICIALE – Mbappè va in scadenza: la scelta sulla destinazione e l’annuncio

Da questo momento, Kylian Mbappè è un calciatore libero di accordarsi con chi vuole ed è arrivato un annuncio ben preciso sul suo futuro.

Ha preso voce in conferenza, nel corso di questa serata, l’allenatore del Paris Saint-Germain che ha così parlato del futuro del fuoriclasse francese che, a fine anno, saluterà a quanto pare il club parigino.

Era chiaro ed evidente che le notizie su Mbappè emergessero soltanto adesso, a mercato concluso, perché anche in Ligue 1 è terminata – seppur con qualche ora di ritardo rispetto al nostro campionato – la sessione di calciomercato. Il motivo è legato dal costo del cartellino di Mbappè che, ad oggi, non ha cifre. E che dunque, può vedere un suo trasferimento praticamente soltanto a costo zero, così da non sentirsi vincolato dalle cifre elevatissime che chiederebbe il PSG per la sua cessione.

Mbappè in scadenza, decisione definitiva: l’annuncio di Luis Enrique

Mbappè è ufficialmente in scadenza se si considera la chiusura del calciomercato in Francia, con adesso un’unica possibilità che riguarda il futuro del fuoriclasse francese.

Perché definitivamente, senza rinnovo e con scadenza fissata al 30 giugno 2024, Mbappè saluterà il Paris Saint-Germain senza poter far incassare una cifra importante al suo club, legandosi al costo del suo cartellino.

Il cartellino di Mbappè, infatti, sarà prelevabile in scadenza e ne è consapevole il tecnico Luis Enrique che, in serata, ha parlato del futuro appunto di Kylian Mbappè. Ecco cos’ha detto, di seguito, il tecnico spagnolo.

Mbappè ai saluti col PSG: le parole di Luis Enrique

In conferenza stampa, ecco cos’ha detto Luis Enrique sul futuro di Kylian Mbappè: “Io non so davvero che scelta abbia preso, non so che cosa succederà alla fine di questa stagione. Se volete sapere da me cos’ha deciso, considerando la situazione contrattuale, vi dico che non ne sono ancora a conoscenza. Vogliamo parlare di giocatori come Kolo Muani, Danilo Pereira, alla vigilia di questo match contro lo Strasburgo. Fantastico avere un calciatore come Pereira, Kolo Muani se non festeggia i gol, non è un problema. I miei ragazzi devono essere professionisti e so di averne tanti”.

Ultime su Mbappè: dove andrà in estate, c’è una destinazione ben precisa

C’è una destinazione ben precisa per Kylian Mbappè, in estate, con il PSG che lo saluterebbe. Perché, in verità, sono pochissimi i club che potranno permettersi di far firmare un contratto a Kylian Mbappè, senza dimenticare il sogno che hanno in Arabia Saudita di vederlo nel campionato di Ronaldo e gli altri talenti del calcio Europeo. Ma il sogno di Mbappè resta invariato e, secondo le ultime di mercato, non starebbe aspettando altro che la soluzione al Real Madrid, per diventare il nuovo giocatore dei Blancos a partire dal 2024/2025.