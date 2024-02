Ancora un addio a zero, non c’è pace per l’Inter

L’Inter potrebbe perdere un’altra delle sue pedine a parametro zero in futuro: la situazione, al momento, sembra molto complicata

Giuseppe Marotta è senza dubbio il maestro degli affari a parametro zero. Lui e Piero Ausilio sono riusciti negli ultimi anni a costruire un’Inter vincente spendendo il meno possibile, un qualcosa che ovviamente non è da tutti. Basti pensare a giocatori del calibro di Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram, arrivati in nerazzurro in scadenza.

La rosa nerazzurra è oggettivamente la migliore in Italia e Marotta l’ha già rinforzata ulteriormente, assicurandosi le prestazioni di Mehdi Taremi. Un altro acquisto a parametro zero quello dell’attaccante iraniano, il quale presenta un contratto in scadenza col Porto e non prolungherà l’intesa in essere.

Acquisti a parametro zero uno ma anche cessioni con questa formula potrebbero interessare l’Inter, in particolare uno dei titolarissimi di Simone Inzaghi. E non sarebbe la prima volta. I nerazzurri, infatti, sono già rimasti scottati dalla vicenda riguardante Milan Skriniar che la scorsa estate si è unito al Paris Saint Germain.Il centrale slovacco alla fine si era convinto a non rinnovare il contratto con l’Inter e il club parigino ne ha approfittato, rendendosi protagonista in positivo di un grande affare anche sotto l’aspetto economico.

Ebbene una sorte simile potrebbe toccare pure a Denzel Dumfries. L’entourage dell’esterno olandese vorrebbe un importante aumento di stipendio, dato che attualmente l’ex PSV Eindhoven percepisce 2,5 milioni di euro netti all’anno. Il club nerazzurro, però, non è convinto, ragion per cui la trattativa per il prolungamento al momento appare ferma. Non è detto, pertanto, che le parti in causa riusciranno a trovare un punto d’incontro.

Calciomercato Inter, che rischio per Dumfries

In tal caso Marotta e Ausilio proveranno a cedere Dumfries durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Le pretendenti non mancano. Entrando più nello specifico, il destino del classe ’96 potrebbe essere in Premier dove si registra l’interesse concreto da parte del Manchester United e non solo.

L’acquisto di Buchanan potrebbe agevolare nei mesi a venire una partenza di Dumfries, con l’Inter che comunque si guarda attorno alla ricerca di altri profili validi come Wan-Bissaka e Holm. Ma l’addio dell’esterno olandese all’Inter non è così scontato.

I nerazzurri, dal canto loro, non intendono svendere uno degli elementi più utilizzati da Inzaghi, di conseguenza servirebbe un’offerta da almeno 35-40 milioni di euro per strappare il sì della dirigenza. Se il calciatore dovesse restare a Milano, a quel punto, senza rinnovo aumenterebbe sensibilmente la probabilità di una separazione a zero nel 2025. Uno scenario che, neanche a dirlo, l’Inter vuole evitare.