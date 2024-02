La stagione sta entrando sempre più nella fase decisiva. Attesa per un importante verdetto su un big match

Messa alle spalle una delle sessioni di mercato invernali meno esaltanti che si possano ricordare, i club sono pronti a concentrarsi pienamente sul campo e sugli obiettivi da raggiungere. Con febbraio inizia, infatti, la parte calda della stagione, con le coppe che ritorneranno a riempire i calendari. Tutto molto aperto in Serie A, dalla lotta scudetto alla corsa Champions, fino alla battaglia per non retrocedere: saranno settimane di fuoco.

Nel weekend, ovviamente, tutta l’attenzione è puntata su San Siro dove sarà in programma il big match tra Inter e Juventus. I nerazzurri sono tornati a +1 sui bianconeri pur avendo una partita in meno: una loro eventuale vittoria scaverebbe quindi un solco profondo tra le due squadre. Interessante sarà anche lo scontro diretto per la Champions tra Atalanta e Lazio. Pur con qualche assenza da entrambe le parti si preannuncia spettacolo a Bergamo.

Ma gli occhi degli appassionati non possono essere rivolto solamente al campionato di massima serie. Grandissima attenzione va infatti data anche al campionato di Serie B che, come ogni anno, riserva grandissime sorprese e suspense fino all’ultima giornata. La partita più attesa della giornata è sicuramente Parma-Venezia, scontro tra due delle principali favorite alla promozione in Serie A. Ma c’è anche un altro match che è atteso già con trepidazione anche se si disputerà tra un mese.

Derby rinviato: l’annuncio è clamoroso

Ci riferiamo al Derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro. La rivalità tra le due squadre è sicuramente quella più accentuata nella regione. Ma oltre che per supremazia territoriale la partita può contare molto anche per la classifica.

Il Cosenza, che arriva da due vittorie consecutive, vuole allontanarsi ancora maggiormente dalle zone calde e, perché no, provare ad inseguire il sogno playoff. Il Catanzaro, invece, dopo un inizio di stagione super, ha un po’ mollato la presa e ora, pur rimanendo ancora pienamente in zona spareggi per la Serie A, occupa la settima posizione.

Ma a far discutere in queste ore non è tanto chi può essere favorito alla vittoria del derby, quanto, caso mai, quando si disputerà la partita. Il match è in programma per sabato 2 marzo alle 16.15, ma il Cosenza avrebbe chiesto di posticiparlo a domenica 3 marzo per motivi di ordine pubblico, legati alla grande rivalità tra le due tifoserie. La decisione spetta ora quindi alla Lega che nelle prossime ore darà il suo verdetto.