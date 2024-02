Il tecnico annuncia l’infortunio: “Distorsione alla caviglia”, i tempi di recupero

Ha parlato in conferenza stampa, nel giorno di vigilia del match di Serie A, il tecnico che ha comunicato il problema legato all’infortunio del suo calciatore.

Dopo la chiusura del mercato, con più di un club che ha operato anche in base a quelli che sono i problemi legati agli infortunati, la notizia dalla conferenza stampa in merito alle condizioni sulla distorsione alla caviglia del centrocampista.

Direttamente dalla sala stampa ha parlato di questo e di molto altro il tecnico italiano che, proprio nell’imminente week-end ha una sfida importantissima in chiave classifica e potrebbe appunto dover sistemare alcune cose in mezzo al campo, a causa dell’infortunio del suo calciatore.

Annuncia le ultime e lo fa direttamente all’indomani della chiusura del calciomercato, per tornare a parlare di campo e di scelte, che saranno condizionate da quello che è il problema sulla distorsione alla caviglia del suo giocatore.

Perché dopo il mercato che chiude, si apre un week-end di Serie A col botto tra il big match che si gioca domenica sera tra Inter-Juventus e le altre partite, per le altrettanto importanti posizioni di classifica, sulle quali c’è da ottenere obiettivi in stagione.

Si tratta infatti del Monza, con Raffaele Palladino che affronterà l’Udinese nella giornata di sabato e che ha parlato di quelle che sono le condizioni dopo l’infortunio del suo centrocampista. I tempi di recupero non sono chiari, ma per Gagliardini c’è un problema e ne ha parlato il suo allenatore, nel giorno di vigilia di Udinese-Monza.

Ha ancora un problema alla caviglia Gagliardini, legato a quella che è la sua distorsione alla caviglia sulla quale sta recuperando. Bisognerà capire se partirà o meno titolare nella sfida delicata contro l’Udinese, che va a caccia di punti in casa, nello scontro diretto contro i brianzoli. Ecco, in conferenza stampa, cos’ha detto Palladino sulle condizioni di Gagliardini: “Abbiamo Vignato ancora fuori, che ha un problema agli adduttori. Non è facile ma ci proveremo a recuperarlo. Su Popovic bisogna aspettare, si sta allenando un po’ per volta perché è stato sei mesi fermi. Gagliardini ha avuto una distorsione alla caviglia, ma oggi lo avremo al 100% in squadra e vedremo come sta”. Dunque, il problema su Gagliardini c’è, ma è da chiarire se riuscirà ad esserci quantomeno in panchina. La sensazione è che non partirà titolare.