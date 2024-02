Infortunio Napoli: stagione finita? Spunta il giallo su Walter Mazzarri

L’infortunio del Napoli è stato comunicato quest’oggi e potrebbe trattarsi di stagione finita. Ma c’è di più.

Si sarebbe aperto un vero e proprio caso all’interno della rosa del Napoli, con Walter Mazzarri protagonista delle scelte di formazione secondo quelle che sono le notizie in arrivo dal Centro Tecnico di Castel Volturno.

Ufficialmente il Napoli, nel corso del pomeriggio del due febbraio, ha comunicato l’assenza dall’allenamento per infortunio di uno dei suoi migliori calciatori, che non sarà convocato per Napoli-Hellas Verona.

Infortunio Napoli: scoppia il giallo, stagione finita per il giocatore?

C’è da capire cosa è successo all’interno del Napoli e con la scelta di Walter Mazzarri, che segue a quelle che sono le notizie riportate sull’infortunio del proprio calciatore.

Un titolarissimo, ancora una volta, non è in grado di riuscire a giocare la partita che si disputerà nel week-end, precisamente alle 15 di domenica pomeriggio, tra Napoli-Hellas Verona.

Proprio nel corso di questo pomeriggio, il Napoli ha annunciato l’infortunio di Piotr Zielinski. Il calciatore, nell’ultimo appuntamento in Serie A, aveva giocato titolare contro la Lazio e adesso, invece, sembra esser ricaduto nel problema muscolare che è stato comunicato dal Napoli, sul sito ufficiale del club. Un problema che potrebbe essere però, secondo quanto accusano i tifosi tra i commenti apparsi sul comunicato stesso, legato al trasferimento con firma imminente di Zielinski all’Inter.

Zielinski fuori rosa e stagione finita col Napoli? Le ipotesi

Secondo quelle che sono le ipotesi, su cosa ci sarebbe dietro al nuovo stop per Zielinski a causa del problema muscolare, potrebbe c’entrarci l’Inter nell’assenza del polacco. Il centrocampista del Napoli ha avuto non pochi problemi muscolari di recente, giocando soltanto a sprazzi e in alcune partite. Sarà nuovamente fermo, proprio nel giorno nel quale sono emerse le voci sulla sua firma con l’Inter tra 10-15 giorni, che sarà poi ufficializzata a tempo debito. Potrebbe essere stagione finita per Zielinski, col Napoli che dunque lo metterebbe fuori rosa.

Giallo su Walter Mazzarri, farà chiarezza in conferenza su Zielinski

Potrebbe esserci Walter Mazzarri a metterci la faccia, rispondendo alle domande che arriveranno su Piotr Zielinski. Potrebbero essere “ordini di scuderia”, da parte di chi lo avrebbe fatto fuori rosa, secondo quanto commentano i tifosi del Napoli sui social che si domandano del perché dell’esclusione di Zielinski dai convocati, promesso sposo dell’Inter nel 2024/2025. Chiaro è che Mazzarri farà da “parafulmini” perché in conferenza stampa – fissata sabato alle 12 a Castel Volturno – le domande su Zielinski, appunto, non mancheranno. Calciatore che dunque potrebbe aver giocato, contro la Lazio, la sua ultima partita con i partenopei. Qualora, ovviamente, dovesse essere confermata la possibilità di vederlo escluso per il resto della stagione, per la firma con i rivali dell’Inter.