Inter-Juventus: Alcaraz subito in campo, Allegri ha deciso

La decisione di Allegri riguardo la convocazione, per la sfida di Serie A Inter-Juventus, di Carlos Alcaraz: c’è l’annuncio che spiazza i tifosi.

Nuovi aggiornamenti riguardo il centrocampista argentino Carlos Alcaraz, ultimo acquisto del mercato di gennaio dei bianconeri. Al fotofinish i bianconeri hanno messo a segno questo colpo, prelevando dal Southampton le prestazioni sportive del calciatore classe 2002, in passato sui taccuini anche di Beppe Marotta e dell’Inter. Un colpo ad effetto, quello del direttore sportivo Giuntoli che alla fine ha accontentato Allegri e messo a disposizione del tecnico un uomo in più a centrocampo. Ecco le ultimissime riguardo le condizioni fisiche del giocatore: Carlos Alcaraz è pronto per la partita di domenica Inter-Juventus?

Carlos Alcaraz può già essere convocato dalla Juventus? C’è attesa per quanto riguarda la decisione del tecnico bianconero, che domani interverrà in conferenza stampa per fare il punto della situazione in vista del big match di domenica sera contro l’Inter. Il tecnico dovrà decidere riguardo l’eventuale convocazione del centrocampista argentino, appena prelevato dal Southampton.

Carlos Alcaraz titolare contro l’Inter? Le ultime notizie

Carlos Alcaraz ci sarà contro l’Inter? Valutazioni in corso da parte di Allegri che ha avuto a disposizione il calciatore solo in questi ultimi due giorni.

Il centrocampista argentino, arrivato dal Southampton in prestito oneroso con diritto di riscatto, sarà un’arma in più per l’allenatore che lo potrà far ruotare in mezzo al campo insieme a Miretti e Nicolussi Caviglia. Parte inizialmente dietro, nelle gerarchie dell’allenatore, con Locatelli, Mckennie e Rabiot avanti. Allegri, però, è pronto ad integrare il più velocemente possibile il calciatore che può dire la sua nel campionato italiano.

Intanto, c’è un aggiornamento che riguarda l’impiego del centrocampista. Secondo le ultime notizie che arrivano dalla Continassa, Alcaraz sarà convocato per la sfida di domenica Inter-Juventus. A riportare l’indiscrezione è la redazione di Sky Sport. I bianconeri hanno risolto le ultime pratiche burocratiche per far scendere in campo l’argentino che può anche esordire con la maglia bianconera proprio a San Siro, nel corso del derby d’Italia contro l’Inter.

Carlos Alcaraz si presenta ai tifosi della Juventus

Il centrocampista della Juventus Carlos Alcaraz potrà esordire contro l’Inter. Intanto, il club bianconero ha pubblicato un video con le prime dichiarazioni del calciatore che si è presentato ai tifosi della Vecchia Signora.

“E’ stato tutto molto in fretta, il mio procuratore mi ha parlato di questo interesse e fortunatamente tutto è andato per il verso giusto. Sono davvero orgoglioso di vestire questa maglia, per me è pazzesco. Devo dire che quando giocato alla Play, sceglievo sempre la Juventus”.

“Cristiano Ronaldo mi ha ispirato di più nella mia carriera. Sono molto competitivo e non voglio mai perdere. Arrivare qui alla Juventus è per me una grande soddisfazione. Pensare che qui hanno giocato mie connazionali come Dybala, Paredes e Di Maria, mi rende orgoglioso”.