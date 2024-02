Tecnico ai saluti, cambio in panchina: Simeone arriva in Serie A

Concluso il mercato, le società iniziano a programmare il futuro. Ed ovviamente quello della scelta degli allenatori è un tema centrale nella programmazione della prossima annata. Ed una big, dal momento che il suo tecnico ha deciso di andar via, ha scelto il suo erede: si tratta niente poco di meno che di Diego Pablo Simeone.

In Spagna da diverso tempo si vocifera di un addio del “Cholo” all’Atletico Madrid. L’argentino, infatti, dopo 13 anni, pare abbia la sensazione di aver dato tutto a questa realtà, soprattutto per il suo modo di vivere il calcio ed il suo amore per i colchoneros. In ogni intervista l’ex calciatore dell’Inter non ha mai nascosto la sua volontà di tornare in Serie A come allenatore dopo aver fatto grandissime cose da calciatore. E da questo punto di vista arriva una svolta a dir poco importante. Una panchina di una big si sta per liberare dal momento che il tecnico ha deciso di andar via.

Rivoluzione per la big: il tecnico ai saluti

All’orizzonte in Serie A ci sono tante squadre che, a quanto pare, vogliono cambiare in panchina per dar via ad un nuovo corso. Ed a sorpresa una big dovrà cambiare la propria guida tecnica. Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Messaggero”, Maurizio Sarri andrà via dalla Lazio questa estate.

Da tempo si parla di frizioni tra il tecnico e la proprietà, ed il mercato è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il tecnico si aspettava rinforzi che non sono arrivati e per questo pare sia stanco di dover continuamente lottare con la proprietà per avere gli innesti necessari. E tra le opzioni valutate dal club di Lotito in cima alla lista dei desideri c’è Diego Pablo Simeone.

Lazio, Sarri via: Simeone tra i candidati per la panchina

Quanto fatto da Diego Pablo Simeone sulla panchina dell’Atletico Madrid è stato davvero impressionante. Ha preso, infatti, la squadra che era in enorme difficoltà e l’ha portata a raggiungere dei livelli inimmaginabile. Due finali di Champions League (per sua sfortuna perse), due Europa League vinte, due Supercoppe europee portate a casa e due Liga messe in bacheca. Come raccontato dal quotidiano romano, è tra i principali profili seguiti dalla Lazio per il post Maurizio Sarri. Lotito un tentativo lo farà. Da vedere come andrà. Le alternative sono Tudor, Scaloni e Conceicao.