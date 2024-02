Lutto nel mondo del calcio: addio all’ex Serie A

Lutto enorme per gli appassionati di calcio e gli ex compagni: è morto un calciatore che è stato una gloria azzurra

Un altro lutto scuote il mondo del calcio italiano, che ha perso una figura che è stata molto importante in un periodo d’oro per un’importante club lombardo. Protagonista per molto tempo nel massimo campionato italiano, ci ha lasciati all’età di 76 anni.

Ha avuto una carriera eccezionale e ha dato un contributo significativo al calcio italiano. Difficile trovare, fra quelli che l’hanno conosciuto, qualcuno che non ne abbia apprezzato il talento.

Stiamo parlando di Roberto Melgrati, classe 1947. È stato una presenza costante nel calcio italiano dagli anni ’70 agli anni ’80. Giocava come terzino destro e ha difeso i colori del Como per un decennio: dal 1970 al 1980. La sua impronta nella società lombarda è ovviamente indelebile: ha conquistato due promozioni in Serie A ed è diventato anche capitano del Como, forse il più grande di tutti.

Il suo legame e la sua dedizione alla maglia azzurra sono riflessi nelle 251 presenze, un traguardo che lo rende ancora oggi il sesto giocatore con più apparizioni nella storia della squadra del Lago. È stato idolo di molti appassionati, sia per il talento di cui era dotato che per il suo modo di fare, da vero condottiero.

Addio a Melgrati, una carriera eccezionale

Uno dei momenti più iconici e importanti della sua carriera è certamente quello del gol segnato contro l’Inter nella stagione 1975-1976, che il Como ha addirittura vinto 3-0: era il 16 novembre 1975 allo Stadio Sinigaglia. Un momento che rimarrà per sempre legato al suo nome e che sarà sempre impresso nella storia del Como e nella memoria dei suoi tifosi.

Melgrati però non ha giocato solo nel Como: ha militato in altre squadre, tra cui il Legnano, il Perugia e il Chiasso. La sua carriera è stata ricca di soddisfazioni e di momenti indimenticabili.

La sua ultima stagione da giocatore è stata con la squadra rossocrociata del Chiasso, dove ha concluso la sua carriera calcistica. Il suo nome però, anche dopo il ritiro è sempre rimasto legato a doppio filo con il Como e i tifosi comaschi.

Ci uniamo anche noi al ricordo di Roberto Melgrati, non solo per le gesta in campo, ma anche per la sua umanità. Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo lo ricorderà con affetto, ma lo stesso farà anche chi semplicemente condivide la passione per questo sport straordinario che è il calcio.