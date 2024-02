Non si salva nessuno: salta un’altra panchina

Continua il momento decisamente negativo da parte degli allenatori: un’altra panchina infatti sta per saltare

Non esiste pace per gli allenatori in una stagione che si sta dimostrando decisamente complicata: recentemente è stato esonerato Mourinhoe la Roma ha deciso di affidare la panchina a De Rossi. Se i giallorossi hanno già fatto la loro scelta, un altro grande club sembra possa seguire le orme dei capitolini.

La Premier League, anche in questa stagione, si sta confermando come il miglior campionato europeo: sono diverse le squadre in lotta per il titolo e pronte a darsi battaglia fino all’ultima giornata. In questa meravigliosa lotta non troviamo il Manchester United. I Red Devils sono decisamente lontani dalla prima posizione, hanno subito una brutta eliminazione ai gironi di Champions League chiudendo il proprio raggruppamento al quarto posto e anche in Carabao Cup non sono riusciti a rispettare le aspettative.

Resta solamente la FA Cup come possibilità di alzare un trofeo e dare un senso alla stagione: decisamente troppo poco per il Manchester United, club storico e abituato a ben altri risultati. Ten Hag è considerato il maggiore responsabile di questa situazione e sono state diverse le critiche fatte al tecnico a partire da un mercato che non sembra aver convinto più di tanto.

United, ten Hag rischia l’addio: il punto

Dei nuovi innesti sono pochi ad aver convinto (Casemiro) mentre non sono mancate le delusioni e da questo punto di vista dobbiamo menzionare Onana: l’ex portiere nerazzurro ha commesso una serie di errori costati carissimo nell’economia della stagione, specialmente in Champions League. E’ chiaro che, in una situazione del genere, il futuro di ten Hag è decisamente in bilico.

La qualificazione alla prossima Champions League appare decisamente complicata visto il rendimento della squadra fino ad ora. Ten Hag, come detto, è considerato il maggior responsabile ma resta difficile ipotizzare l’esonero del tecnico nonostante, come appreso da footballtransfers, la società sia parecchio delusa dai risultati conseguiti dalla squadra.

Diverso il discorso al termine della stagione quando la società sembra essere intenzionata a cambiare guida tecnica: è molto difficile infatti pensare che ten Hag possa continuare sulla panchina del Manchester United.

Il club è pronto ad una vera e propria rivoluzione: per quanto riguarda il discorso mercato piacciono Michael Olise del Crystal Palace, Jarrad Branthwaite in forza all’Everton e Marcus Edwards (di proprietà dello Sporting Lisbona) considerato come il perfetto sostituto di Antony. I Red Devils vogliono tornare ad essere protagonisti e lo faranno, molto probabilmente, senza ten Hag sulla panchina.