Partite truccate, la Federazione è nel caos

Parole pesantissime e terremoto all’interno della Federazione: si rischia il caos dopo una serie accuse che rendono la vicenda molto delicata

Un caos totale, scatenato da una serie di documenti compromettenti che potrebbero scatenare un vero e proprio terremoto calcistico. Al momento non ci sarebbero indagini, ma lo scenario che si sta delineando è molto pesante, soprattutto per il possibile coinvolgimento di un personaggio molto agli appassionati di calcio.

E’ stato The Athletic a svelare quanto starebbe succedendo nella Federazione calcistica del Camerun (Fecafoot). Tutto sarebbe partito da una partita che è stata definita “la più scandalosa della storia dell’umanità“. Questo perché durante l’intervallo, secondo chi lancia le accuse, i direttori di gara avrebbero incassato telefonicamente delle istruzioni che avrebbero poi condizionato la seconda parte della partita.

Il dito è quindi puntato sulla persona che avrebbe avuto un colloquio con gli arbitri, e la vicenda si è poi allargata con documenti che andrebbero a sostenere la tesi dell’accusa, e che se confermati si trasformerebbero in un terremoto in cui al centro c’è un ex grande bomber, in passato determinante anche in Serie A.

Accuse contro il presidente federale: è un ex Serie A

Nel mirino è finita una gara di campionato tra il Njalla Quan Sports Academy contro il Kumba City FC. La denuncia su presunte anomalie è arrivata da Njalla Quan Junior, ex vicepresidente della Fecafoot.

Nel mirino sarebbe finito Samuel Eto’o, presidente in carica della Federazione camerunense. Come riporta Fanpage, le accuse che gli sono state rivolte sono molto pesanti. Oltre alla gara in questione, in cui l’ex calciatore dell’Inter sarebbe accusato di essere stato messo in contatto con gli arbitri nell’intervallo per dare istruzioni, ci sarebbero documenti ancora tutti da verificare.

Si tratterebbe di mail, registrazioni di audio effettuate dal cellulare e messaggi che conterrebbero altre prove sulla presunta condotta poco trasparente di Eto’o nel suo incarico di presidente federale. La stessa CAF (l’equivalente della nostra Uefa per l’Africa) già qualche mese fa ha chiarito che sarebbero in corso un esame di quelle che sono definite condotte improprie, per valutare se ci sono gli estremi per un provvedimento nei confronti di Eto’o.

Al momento, la stessa CAF ha chiarito che Eto’o è “presunto innocente fino a quando un organo giudiziario appropriato non darà conclusioni differenti”. Il caos però si allarga in una vicenda che nelle prossime settimane potrebbe essere approfondita e metterebbe in discussione la posizione dell’ex attaccante di Inter e Barcellona.