Problema Boateng: trattativa fallita, ora è ufficiale

Si è parlato tantissimo in queste ultime settimane della firma di Jerome Boateng perché il campione tedesco è stato accostato addirittura alla Serie A a sorpresa e alla Salernitana.

Un colpo di scena che porta chiaramente la firma, inutile dirlo, del ‘nuovo’ uomo mercato Sabatini che una volta fatta la pace con il presidente Iervolino è voluto tornare di nuovo per provare a fare una grande mano al club campano che si ritrova in questo momento all’ultimo posto in classifica in Serie A. Ma ci sono tante novità al riguardo proprio per il colpo Jerome Boateng della Salernitana. Dopo una carriera vincente e di altissimi livelli tra Nazionali e club ha preso una scelta veramente importante il giocatore che ora è pronto dopo mesi fermi a rimettersi in forma e tornare il prima possibile a disposizione per la sua prossima squadra.

Era atteso per queste ore l’acquisto di Jerome Boateng e non è arrivata la notizia e nemmeno il contratto depositato alla chiusura del calciomercato italiano. Ma questo chiaramente non è un problema perché il giocatore potrebbe ancora trovare un nuovo accordo lampo e mettere nero su bianco in seguito, visto che attualmente è svincolato e senza squadra. Ora ci sono degli ultimi aggiornamenti in merito a questa trattativa che sarebbe stata portata avanti e approfondita.

Calciomercato: Boateng firma da svincolato

E’ venuto fuori un retroscena riguardo la trattativa fallita per Boateng da parte del Bayern Monaco e ora la Salernitana può approfittarne. Perché è da tempo che il giocatore è senza squadra e proprio nei mesi scorsi, con precisione a novembre il suo ex club bavarese ha provato a riportarlo di nuovo in Germania e al Bayern Monaco. Alla fine però c’è stato un problema e la mossa è fallita, per questo è rimasto ancora senza squadra e ora pare si sia deciso a tornare per un altro club importante.

E’ la Salernitana grazie a Sabatini che ora può firmare l’acquisto di Jerome Boateng da svincolato. Il giocatore è atteso proprio nelle prossime ore con un comunicato ufficiale che i tifosi attendono con grande ansia. Per lui pronto un contratto fino a giugno 2024 a 0,4 milioni di euro fino a fine stagione. Una mossa importante per la corsa alla salvezza per la squadra di Filippo Inzaghi.

Ha già fatto le visite mediche Boateng che ora è pronto a ripartire dalla Salernitana, sarà ufficiale in questi momenti ed è pronto a ripartire dopo un periodo difficile nella vita privata e in campo.