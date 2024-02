Bye bye Serie A: nerazzurro in Premier

Una pedina nerazzurra che milita nel campionato di Serie A potrebbe proseguire la propria carriera in Premier League: ecco di chi si tratta.

La Serie A è un campionato di seconda fascia? Vero, ha ragione Giuseppe Marotta quando lo sottolinea mostrando una grande onestà intellettuale. Ad ogni modo, sarebbe sbagliato affossare troppo la realtà del calcio italiano, un qualcosa che spesso avviene ingiustamente.

Il talento, infatti, non manca di certo, anzi. Ci sono dei calciatori che potrebbero diventare dei veri e propri campioni in futuro. Ripartire dai giovani è fondamentale per costruire un sistema ben funzionante. Allo stesso tempo, però, è diventato complicatissimo trattenere le pedine migliori all’interno dei confini nazionali.

Oggi ogni professionista del pallone, escluse rare eccezioni, sogna di giocare in Premier League, che corrisponde praticamente all’NBA del calcio moderno. Ossia un raggruppamento incredibile di calciatori fuori categoria, che di frequente regalano spettacolo a miliardi di persone in tutto il persone. Questa è la realtà dei fatti e la Serie A deve necessariamente stare al gioco per sopravvivere.

C’è la consapevolezza che alcuni protagonisti del nostro campionato, prima o poi, faranno le valigie per volare altrove. Fra qualche mese, ad esempio, il Napoli targato Aurelio De Laurentiis saluterà Victor Osimhen, nonostante il recente rinnovo del contratto. Il bomber nigeriano avrebbe come priorità il trasferimento in Inghilterra, guarda caso.

Calciomercato, Scalvini può finire in Premier la prossima estate: corsa a tre, 50 milioni

E non è affatto da escludere che qualche big inglese si convinca a puntare su di lui in futuro, pagando la clausola rescissoria che si attesta intorno ai 130 milioni di euro. La stessa sorte potrebbe toccare anche ad un nerazzurro. Stiamo parlando di Giorgio Scalvini, difensore centrale dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Si tratta di una perla preziosa, che lo scorso 11 dicembre ha raggiunto la soglia dei 20 anni di età.

Scalvini è cresciuto in maniera notevole nelle ultime stagioni, grazie pure alle indicazioni del suo esperto allenatore. In quel di Bergamo è ormai un punto fermo, in più l’atleta di Chiari si sta ritagliando uno spazio sempre più significativo in Nazionale. Finora ha disputato 25 partite totali (considerando Serie A, Europa League e Coppa Italia) condite da 1 gol e 1 assist.

Il classe 2003 è in grado di dare parecchia sicurezza alla squadra bergamasca e in più di un’occasione ha dato prova di possedere delle qualità che lo rendono un giocatore sopra la media. Tant’è che attorno a lui si registra non poco interesse, sia in Italia che all’estero.

Ma sembra che l’ipotesi Premier sia quella più accreditata. Stando a quanto riferisce il portale ‘Fichajes.net’, Manchester United, City e Chelsea sarebbero in corsa per il suo acquisto a titolo definitivo. La scadenza del contratto di Scalvini è prevista per il 30 giugno del 2025, mentre la valutazione del cartellino è sui 50 milioni. Un prezzo assolutamente alla portata dei top club.