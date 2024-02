Calciomercato: l’ex Milan firma gratis, colpo a centrocampo

Aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro del calciatore. Ecco la decisione dell’ex Milan sulla prossima squadra.

Attualmente svincolato, l’ex centrocampista del Milan è in contatto con un club italiano per tornare a giocare. Ecco le ultimissime notizie relative a questa indiscrezione di mercato con l’affare che può chiudersi nel giro di pochi giorni. C’è la totale disponibilità del ragazzo nel trovare l’accordo di massima con il club che è pronto a metterlo al centro del progetto tecnico. Una svolta incredibile e quasi inaspettata per il calciatore che si ritrova a dover affrontare questa nuova sfida, l’ennesima della sua lunga carriera.

Nuova avventura in Italia per il calciatore che ha ancora tanto da dire. Nel campionato può fare la differenza ed essere un punto di riferimento per i giovani dello spogliatoio. Grazie alla sua esperienza e leadership, può dare una grande mano alla società che l’ha scelto per questo motivo.

Calciomercato: firma da svincolato, il centrocampista ex Milan ha deciso

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, un club italiano sta lavorando sotto traccia per ingaggiare il centrocampista ex Milan.

C’è l’apertura da parte del calciatore che ha dato il via libera per questa operazione. Totale gradimento per il centrocampista che ha voglia di tornare in camp dopo un periodo di inattività.

Reduce dall’esperienza in Serie B al Modena, adesso Andrea Poli può finire in Serie C tra le fila della Pro Sesto.

Poli alla Pro Sesto: le ultimissime notizie su questo trasferimento

E’ sempre più vicina la fumata bianca per quanto riguarda l’ingaggio da parte della Pro Sesto di Andrea Poli. L’ex centrocampista di Inter, Milan e Bologna, a 34 anni riparte nuovamente dall’Italia. Svincolato dalla scorso giugno, dopo la fine dell’esperienza al Modena in Serie B, il calciatore è rimasto fermo per un po’ di tempo. A gennaio i primi contatti per tornare nel mondo del calcio con diverse società su di lui.

In particolar modo, la Pro Sesto s’è interessata subito al centrocampista chè un lusso per la categoria. Dopo alcune settimane di allenamento, alla fine il giocatore ha deciso di accettare. Grande colpo da parte dei dirigenti che nelle prossime ore definiranno l’ingaggio per portare alla Pro Sesto Andrea Poli.