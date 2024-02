Clamoroso Xavi: futuro in Serie A

Xavi Hernandez potrebbe allenare in Serie A: tra le opzioni future del tecnico del Barcellona c’è anche il nostro campionato

L’esperienza in panchina di Xavi Hernandez con il Barcellona terminerà alla fine di questa stagione e dal 1° luglio sarà libero di fare altre scelte. Xavi ha già comunicato che intende prendersi un anno sabbatico prima di ricominciare.

Ora è ufficiale: l’esperienza in blaugrana di Xavi andrà ad esaurirsi al termine di questa stagione. L’allenatore catalano proverà a conquistare qualche altro trofeo prima di lasciare il club con il quale ha scritto la storia sia da giocatore che da allenatore.

Ovviamente in panchina i successi sono stati decisamente inferiori, ma dal 2021 ad oggi è riuscito comunque a conquistare una Liga, battendo il fortissimo Real Madrid di Carlo Ancelotti. In Europa le fortune sono state invece decisamente inferiori, con la cocente eliminazione nel girone dell’Inter lo scorso anno in Champions e il play-off di Europa League perso contro uno dei peggiori Manchester United della storia.

Xavi, dopo il Barcellona può esserci un futuro in Serie A: Juventus e Inter alla finestra

Quest’anno il Barça ci riprova contro il Napoli, negli Ottavi di Finale della massima competizione per club del Vecchio Continente, con la speranza di proseguire un percorso ancora lungo verso Wembley (dove la Champions la vinse da giocatore nel 2011).

Dal prossimo anno cosa ne sarà della carriera di Xavi come allenatore? Di certo si prenderà un anno sabbatico, come annunciato anche da Klopp e come inaugurato dal suo grande maestro Guardiola. Il futuro di Xavi potrebbe però incrociarsi con la Serie A (come sottolineato anche dai colleghi di AS) dove diversi club stanno cercando un allenatore per rilanciare le proprie ambizioni.

La prima squadra che viene in mente in questo senso è la Juventus, che ha ancora un contratto con Allegri sino al giugno del 2025 e che vorrebbe provare a fare qualcosa di diverso negli anni a venire. Non è un mistero come Andrea Agnelli abbia provato seriamente ad ingaggiare Guardiola, salvo poi dover desistere.

Xavi rappresenterebbe quel tentativo di vincere giocando bene e di raggiungere un profilo internazionale più importante. Qualora la Juventus non dovesse affondare il colpo, la stessa Inter sarebbe interessata alla finestra. Anche Inzaghi può godere di un contratto ancora lungo ma fra un anno e mezzo potrebbe salutare. Marotta e Ausilio potrebbero optare proprio per lo spagnolo per proseguire su una strada di tecnici giovani e dal grande carisma.

Insomma, anche se la concorrenza non manca di certo in giro per l’Europa, non è da escludere che uno dei centrocampisti più forti della storia possa diventare un coach di successo nella nostra Serie A.

