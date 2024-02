“Ora mi sono rotto i cog****i…”: De Laurentiis attacca la Serie A in conferenza

Duro attacco, frontale, da parte di Aurelio De Laurentiis ai danni della Lega Calcio, in merito a quanto succede in Serie A.

Ne parla pubblicamente, irrompendo in conferenza stampa nel corso del pomeriggio di sabato, nei minuti che hanno anticipato le parole di Walter Mazzarri, per la conferenza di vigilia di Napoli-Hellas Verona.

Non ne può più Aurelio De Laurentiis, attacca aspramente la Lega Calcio appellando gli organi interni della Serie A come incompetenti per quanto riguarda ciò che succede all’interno del campionato italiano. Parole che il presidente del Napoli annuncia senza troppi peli sulla lingua, con conseguenze che quasi sicuramente arriveranno tra ammende e squalifiche per le parole dure del patron azzurro.

Aurelio De Laurentiis irrompe in conferenza stampa: ne ha per tutti, mercato e Serie A

Definisce una “rottura di cog****i”, definendo lui stesso stufo di alcune cose che sono state dette, in merito al calciomercato del Napoli. Ne ha per tutti Aurelio De Laurentiis, che attacca chi critica il mercato azzurro e pure la Lega Calcio di Serie A.

Non si nasconde, ne parla pubblicamente e lo fa in conferenza stampa, il patron del Napoli, che ha appellato come “incompetenti” i membri della Lega di Serie A.

“Non voglio più fare conferenze stampa pre-partita, sono fuori luogo, la Lega Serie A è un disastro”. De Laurentiis attacca duramente la Lega Calcio e, di seguito, le sue parole in conferenza stampa sono chiare.

Le parole in conferenza di De Laurentiis

Ha parlato pubblicamente e lo ha fatto attaccando la Serie A, Aurelio De Laurentiis. Ecco cos’ha detto in conferenza stampa a Castel Volturno, il patron dei partenopei: “Non vorrei più fare le conferenze stampa nel pre-partita. L’allenatore lo dobbiamo lasciare in pace, ma cosa volete che vi dica? Mica vi può dire come andrà in campo, dando spunti per gli avversari. La Lega Calcio impone certe cose alle squadre, ma è un disastro, un cumulo di incapacità totale. Entrano negli spogliatoi per vedere cosa? A chi interessa vedere i testicoli dei giocatori mentre si cambiano prima dei match? Ha più senso, in ogni caso, parlare lunedì a freddo con la stampa, rispettando chi lavora, altrimenti poi ci sono sempre le stesse domande con risposte molto diplomatiche. C’è una confusione totale nel calcio, non di capiscono tante cose”.

Mazzarri svela le novità su Zielinski: spiegazione sull’esclusione

Oltre ad Aurelio De Laurentiis, che ha toccato diversi temi – tra i quali anche quelli legati alla posizione di Zielinski -, ha preso voce anche Walter Mazzarri. Il Mister ha spiegato che non convocherà il polacco, non perché si trasferirà all’Inter a fine stagione, bensì per un problema fisico che il Napoli aveva anticipato nel report di allenamento della giornata di ieri.