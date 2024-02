Conte dice sì e ribalta il Milan: ne arrivano 5

Antonio Conte sembra sempre più convinto ad accettare l’allettante proposta rossonera: il tecnico vuole rinnovare il Milan con 5 innesti.

Negli ultimi giorni sono emerse sempre più indiscrezioni che parlano del possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Milan. Il giornalista ed esperto di mercato Luca Momblano ha infiammato la tifoseria rossonera pubblicando su X un post dove accenna addirittura a un accordo totale già raggiunto tra il tecnico salentino e il Diavolo.

Secondo Momblano, infatti, il pressing di Zlatan Ibrahimovic – che ha assunto nei mesi scorsi il ruolo di Senior Advisor del Milan – avrebbe avuto esito positivo. Lo svedese ha avuto contatti continui con Conte e lo avrebbe convinto a sposare la causa milanista per la prossima stagione. Conferme sono poi arrivate anche da Tuttosport, che ha sottolineato come ormai il futuro di Stefano Pioli sembra essere sempre più lontano da Milanello.

Il giornale torinese riferisce che all’interno della società rossonera più di qualcuno preferirebbe Thiago Motta, ma il fronte dei favorevoli all’arrivo dell’ex CT della Nazionale azzurra si sta allargando giorno dopo giorno. Telelombardia ha voluto fare di più, proponendo un’ipotetica formazione del Milan con il 54enne leccese come nuovo allenatore. I tifosi milanisti hanno subito notato che rispetto alla formazione attuale sarebbero ben cinque i volti nuovi. Si tratta di nomi altisonanti, richiesti proprio da Antonio Conte per abbracciare il progetto rossonero e riportare il Diavolo a lottare per la vittoria sia in Italia che in Europa.

Conte ribalta il Milan: il tecnico ne porta cinque!

Telelombardia sostiene che Conte chiederebbe rinforzi in ogni reparto. In difesa l’ex allenatore di Juve, Inter, Chelsea e Tottenham vorrebbe puntare su Alessandro Buongiorno, 24 anni, difensore del Torino e certamente uno dei migliori talenti della Serie A. Guardando invece al centrocampo saltano subito agli occhi i due innesti proposti dal tecnico salentino.

Sulla fascia destra della classica mediana a 5 ‘contiana’ viene infatti inserito Giovanni Di Lorenzo, che potrebbe essere tentato da una nuova avventura dopo la bella esperienza napoletana; in mezzo, invece, Conte avrebbe richiesto Rodrigo De Paul dell’Atletico Madrid, cercato da tempo anche dalla Juventus.

Infine nella formazione proposta da Telelombardia l’attacco rossonero è completamente stravolto. Con l’eventuale arrivo in panchina di Antonio Conte il Milan giocherebbe con due nuovi attaccanti: si tratta di Ademola Lookman (7 gol in stagione con l’Atalanta di Gasperini) e soprattutto Romelu Lukaku, su cui il Milan aveva già fatto un pensierino la scorsa estate.

Il bomber belga ha raggiunto il suo massimo rendimento proprio con Conte e sarebbe ben felice di tornare a lavorare con lui. Chiaramente si tratta finora solo di ipotesi, ma tanto basta per tornare a scaldare il cuore del popolo rossonero.