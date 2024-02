È fatta, Mbappè ha deciso: annunciata la destinazione

Dopo un lungo tira e molla, terminato il calciomercato invernale e finito in scadenza, è arrivato l’annuncio su Kylian Mbappè.

Il calciomercato vede protagonista il principale attaccante mondiale, tra i più forti al mondo e potenziale prossimo Pallone d’Oro, trofeo individuale che si giocherà con i vari Haaland, Vinicius e fuoriclasse del calcio europeo.

Alla fine, Kylian Mbappè, saluterà la Francia e il Paris Saint-Germain, secondo quanto annunciato dai media suoi connazionali. Perché, a riportare la notizia sulla destinazione del giocatore francese, è precisamente Le Parisien che ha annunciato quanto accadrà e sarà annunciato, molto presto, in merito al calciomercato della prossima estate.

Calciomercato: fatta per Mbappè, l’annuncio dalla Francia

Scelta fatta, Mbappè saluterà il Paris Saint-Germain in quella che è la decisione annunciata dalla Francia.

Dopo rumors insistenti legati al suo futuro, alla fine, il fuoriclasse francese saluterà il PSG a fine stagione e, dopo l’Europeo nel quale vorrà essere assoluto protagonista, giocherà per un’altra squadra dal 2024/2025.

Una destinazione che vedrà, nei prossimi anni, un attacco da sogno per il club che lo avrà come principale attaccante. Si tratta, come fanno sapere dalla Francia, del sogno di sempre del talento francese. Il club dei suoi sogni avrebbe scelto di prenderlo a costo zero, nella prossima estate: Kylian Mbappè sarà un nuovo giocatore del Real Madrid.

Mbappè al Real Madrid: affare fatto, ecco quando ci sarà l’annuncio

Nel corso delle ultime settimane, si era tanto parlato in Europa di quello che è il rinnovo – che appunto manca – di Kylian Mbappè con il Paris Saint-Germain. Un accordo contrattuale che non ci sarà con i parigini, per volontà dello stesso Mbappè, che non vuole sentirsi vincolato dalle cifre del suo cartellino. Il PSG ha più volte dimostrato di non voler accettare i 200 milioni, spingendosi pure oltre le cifre proposte dal club delle Merengues. Pertanto, senza rinnovo e finendo in scadenza, il Real Madrid potrebbe offrire un ingaggio mai visto prima nel mondo del calcio e che cambierebbe per sempre la storia di Mbappè, come nuovo giocatore dei Blancos.

Ultime su Mbappè: primo dei tanti, il francese cambia per sempre il mercato

Sarà solo uno primo dei tanti a trasferirsi con tale modalità, in pieno stile NBA. Nel basket, infatti, non esistono i cartellini dei giocatori, con gli accordi contrattuali che sono l’unico vincolo tra calciatore e società in un mercato diretto tra società che lo acquista e calciatore. E così come per Mbappè al Real Madrid, che permetterà al giocatore di riempire il suo conto bancario con cifre enormi, anche altri calciatori potrebbero trasferirsi a zero, senza dover dar conto ai propri club.