Esonero confermato: è Fabio Cannavaro il nuovo allenatore

Ci sono delle novità importanti riguardanti quello che sarà il nuovo allenatore perché ci sono conferme sulla scelta di Fabio Cannavaro in panchina.

Aggiornamenti che riguardano la scelta che potrebbe essere fatta in queste prossime ore con il presidente che ha voglia di cambiare e provare ad ottenere dei risultati importanti per il futuro, perché c’è la possibilità di esonerare di nuovo un altro allenatore per affidare la panchina a Fabio Cannavaro, storico capitano dei Mondiali vinti dall’Italia nel 2006 in Germania. Adesso arriva una svolta che potrebbe cambiare in positivo il futuro del club, almeno questo è quello che si spera con questo cambiamento.

La decisione sarà presa e fatta nelle prossime ore, ma pare che le parti sono veramente vicine e che ora bisognerà soltanto aspettare i tempi tecnici. Dopo l’ultima esperienza è pronta una nuova avventura per il giovane allenatore.

Fabio Cannavaro nuovo allenatore

In arrivo un altro esonero che pare sia stato già confermato con un cambio immediato in panchina. Perché dopo che sarà esonerato l’allenatore sarà annunciato Fabio Cannavaro come nuovo tecnico. Ora non c’è più modo di dover cambiare le cose e potrebbe tutto portare ad una scelta immediata fatta dal presidente che non vuole più vedere la propria squadra in questa situazione in bilico.

Il Bari si ritrova a pochi punti dalla zona playout e retrocessione e anche dalla zona playoff, per questo motivo ora c’è il bisogno di dover dare una sterzata forte e decisa al progetto per provare ad aumentare i risultati positivi e cercare di fare del meglio in vista della prossime stagioni anche. Intanto, ci si concentra su questa e c’è la volontà di voler provare a dare una svolta positiva cercando di ottenere il massimo in vista della seconda parte di campionato. Ora la società starebbe pensando all’esonero di Marino per affidare la panchina del Bari a Fabio Cannavaro.

E’ questa la mossa che potrebbe completare nelle prossime ore la famiglia De Laurentiis. Perché il giovane tecnico napoletano che ha accumulato esperienza un po’ ovunque in giro nel mondo è pronto a rimettersi in discussione in Serie B andando a fare del proprio meglio con una squadra del Sud che ha voglia di rivalsa, proprio come lui. Infatti, secondo le ultime notizie che arrivano da Radio Kiss Kiss Napoli la famiglia De Laurentiis starebbe per ingaggiare Fabio Cannavaro come nuovo allenatore del Bari.