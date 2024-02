Esonero imminente, rottura totale fra le parti: già scelto il sostituto

A sorpresa la società potrebbe optare per l’esonero dell’allenatore dopo la definitiva e totale rottura fra le parti.

L’ultima uscita pubblica del tecnico non sarebbe infatti andata a genio alla proprietà, che già non convinta del suo operato in questa stagione avrebbe adesso un pretesto per cambiare e ripartire da zero nella speranza di poter salvare il salvabile in questi ultimi mesi di campionato.

Ovviamente la situazione non sarebbe poi così tanto facile, anche perché potrebbe essere anche rischioso optare per questa drastica soluzione, ma stando alle ultime notizie sarebbe anche già stato scelto il sostituto dell’allenatore, profilo d’esperienza ma soprattutto di caratura internazionale.

Rottura totale fra le parti: esonero imminente

Il rendimento tutto sommato positivo delle ultime settimane sembrava avesse saldato per un momento il posto in panchina dell’allenatore, che nel post partita (vittorioso) di ieri sera ha però deciso di mandare tutto all’area mostrandosi particolarmente frustrato nei confronti della società dopo lo scialbo calciomercato invernale appena conclusosi.

Il tecnico essenzialmente aveva chiesto un rinforzo in attacco al club, che ha preferito non accontentarlo ritenendo la rosa già abbastanza competitiva di suo per questi ultimi mesi di stagione. Questo avrebbe dunque incrinato i rapporti fra le parti portando ad una rottura, evidente, che potrebbe avere strascichi ancora più gravi.

Stando alle ultime notizie, infatti, il futuro di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United sembrerebbe essere fortemente in bilico, e non è da escludere un clamoroso esonero nelle prossime settimane se le cose non dovessero andare come la proprietà si aspetta.

United-ten Hag: ecco la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Il Manchester United è sempre stato dalla parte di Erik ten Hag, soprattutto nei momenti di difficoltà, ma a quanto pare questo conta poco nell’immaginario dell’allenatore olandese, che si è difatti giocato il suo rapporto con il club dopo le dichiarazioni in conferenza stampa.

Ten Hag si è presentato praticamente frustrato ai microfoni dei colleghi inglesi sbottando: “Non è un segreto che volessi un attaccante in più“, riferendosi ovviamente al fatto che la società non gli abbia trovato un sostituto di Sancho, ceduto al BVB questo gennaio. Occhio che dichiarazioni del genere non sono mai ben viste dalle parti di Old Trafford, motivo per il quale ora come non mai il Manchester United ha un pretesto in più per esonerare ten Hag qualora le cose non dovessero procedere per il verso giusto.

Esonero ten Hag: due nomi per la panchina dello United

Erik ten Hag è tornato in discussione dopo le dichiarazioni in conferenza stampa. Se non sarà nell’imminente l’impressione è che l’allenatore olandese ed il Manchester United possano comunque salutarsi in estate, come confermato anche dal fatto che i Red Evils abbiano già avviato la ricerca di un sostituto. L’italiano De Zerbi figurerebbe nella lista di nomi della dirigenza inglese, ma stando alle ultime notizie Zinedine Zidane e José Mourinho sembrerebbero essere le soluzioni più apprezzate, anche per un’eventuale e clamoroso cambio in corso d’opera.