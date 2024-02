Fallimento choc: il club storico sta sparendo

Drammatica la situazione dello storico club europeo, che non più tardi 13 anni fa si giocava le semifinali di Champions

C’era una volta una squadra che era assurta a sorpresa del calcio europeo. Una squadra che anche nel proprio campionato di riferimento, dava battaglia ai grandi club, suoi storici rivali. C’era una volta uno stadio sempre gremito in ogni ordine di posto, che teneva testa al ‘muro giallonero’ dell’allora Westfalenstadion e all’Allianz Arena del sodalizio bavarese. C’era una volta, e a breve rischia di non esserci più.

Stiamo parlando dello Schalke 04 e dell’incredibile situazione in cui è finito il blasonato club della Ruhr. Le battaglie contro Borussia Dortmund e Bayern Monaco, le due grandi rivali della squadra di Gelsenkirchen, rischiano di restare nel libro dei ricordi come emblema dei bei tempi che furono.

Già perché, come se non bastasse la dolorosa retrocessione maturata sul campo nella scorsa stagione, la situazione finanziaria della società sta gettando nello sconforto la piazza. Intanto, restando per ora agli affari del terreno di gioco, lo Schalke è in pienissima zona retrocessione: al momento solo la differenza reti salverebbe dalla 3.Liga il club biancoblu. Un vero e proprio affronto per una società che può vantare, nel suo palmares, qualcosa come 7 titoli nazionali, 5 Coppe di Germania e financo una Coppa UEFA, conquistata peraltro contro l’Inter nel 1996/97.

Dramma Schalke, il club rischia di sparire

Strettamente connesso ai problemi di classifica, c’è poi il bilancio: pericolosamente in rosso. Largamente in deficit. Secondo quanto riportato da Sky Sports De, si è vicini ad un epilogo che avrebbe dell’incredibile.

L’emittente satellitare parla di numeri. E apre degli scenari che hanno poco di inverosimile, se la situazione dovesse continuare ad essere questa. Se il club di Gelsenkirchen dovesse scendere in terza serie, per la società sarebbe praticamente impossibile ottenere la licenza per il campionato. In altri termini, il club sparirebbe dalla geografia del calcio europeo. Come anticipato, quello che preoccupa l’appassionato pubblico dei ‘Blu reali’ è la stabilità finanziaria.

Il club avrebbe un debito di circa 165 milioni di euro: una cifra spropositata, che non gli consentirebbe di ripartire in caso di retrocessione. Questo anche perché i diritti televisivi da spartire per tutti i partecipanti alla terza divisione ammontano a soli 20 milioni di euro: non è pensabile sopravvivere nel calcio professionistico con dei ricavi che sarebbero praticamente nulli.

Ad ogni modo, in attesa che si faccia avanti qualche investitore, la missione da compiere obbligatoriamente è quella di restare in Zweite Bundesliga, e poi avviare un nuovo corso che consenta quanto meno di risanare i conti senza rischiare un fallimento che avrebbe dell’incredibile.