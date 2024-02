Futuro Thiago Motta, campo libero al Milan: non lo vogliono più!

La clamorosa rinuncia a Thiago Motta spiana la strada al Milan: il club non lo vuole più, via libera per i rossoneri.

Tra gli allenatori più seguiti in Serie A c’è sicuramente Thiago Motta. Il tecnico è alla sua terza esperienza in panchina nel massimo campionato italiano: dopo Genoa e Spezia, nel settembre 2022 il 41enne è diventato il nuovo allenatore del Bologna, prendendo il posto dell’indimenticabile Sinisa Mihajlovic.

In questo anno e mezzo il lavoro di Thiago Motta è stato davvero eccellente: la scorsa stagione il Bologna ha chiuso con un ottimo nono posto e quest’anno l’obiettivo dei felsinei è provare a fare ancora meglio.

Al momento la classifica dice ottavo posto, a pochissimi punti dalla zona Europa, con un gioco che molto spesso cattura l’occhio: tanto basta per fare di Thiago Motta uno degli allenatori più richiesti, non solo in Italia ma anche all’estero.

Tra i tanti club che vengono accostati all’ex centrocampista della Nazionale italiana c’è anche il Barcellona. Il tecnico, nato in Brasile, ha mosso i suoi primi passi in Europa proprio nella squadra B dei catalani, prima di diventare un elemento importante del club: 147 presenze in tutte le competizioni dal 2001 al 2007, con 10 gol realizzati.

Thiago Motta al Milan! Decisione clamorosa, cambia tutto

Il Barcellona non sta affatto vivendo un buon momento, tanto che Xavi ha già fatto sapere che non sarà lui l’allenatore del glorioso club catalano nella prossima stagione. Ecco perché il presidente Laporta ha avviato il casting che porterà alla scelta del suo sostituto: uno dei nomi più caldi è proprio quello di Thiago Motta, anche se a detta di un giornalista questo matrimonio non potrà mai celebrarsi.

Albert Lesan, reporter del canale privato catalano 8TV, ha infatti raccontato un retroscena che di fatto sbarrerebbe la strada al ritorno di Thiago Motta a Barcellona e spalancherebbe le porte a un suo futuro al Milan. Lesan ha rivelato cosa è accaduto una sera in cui era presente nella discoteca Sala Bikini di Barcellona. L’attuale tecnico del Bologna, che si trovava lì assieme a Deco e ad altri compagni di squadra, spruzzò per scherzo tutto il contenuto dell’estintore in sala.

In discoteca erano però presenti anche persone asmatiche che hanno avuto problemi respiratori in seguito allo scherzo dell’allora centrocampista dei blaugrana. In più, come racconta lo stesso Lesan, in sala era presente anche un gruppo di karateka che volevano farla pagare a Thiago Motta e agli altri giocatori del Barcellona. Il giornalista, sottolineando che è una storia assolutamente vera e che “ci sono i testimoni“, spiega che per questo motivo il club del presidente Laporta non darà mai la panchina al 41enne di Sao Bernardo do Campo.

L’eventuale rinuncia del Barcellona lascerebbe campo libero al Milan. I rossoneri hanno individuato Thiago Motta come possibile sostituto di Pioli, dato che il tecnico di Parma lascerà quasi sicuramente la panchina del Diavolo a fine stagione. Il sogno di Furlani e Cardinale resta sempre Antonio Conte ma in caso di mancato accordo con l’ex CT l’ipotesi Thiago Motta potrebbe diventare molto concreta.