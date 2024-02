Gabigol torna in Serie A: destinazione clamorosa

Gabigol, dopo essersi rilanciato in grande stile al Flamengo, progetta il ritorno in Serie A. Ecco dove potrebbe giocare il centravanti ex Inter.

L’esperienza vissuta all’Inter è stata da dimenticare. Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, in ogni caso vuole ritentare. Dopo essersi rilanciato in Brasile con indosso la maglia del Flamengo ed aver fatto incetta di trofei, il centravanti classe 1996 mira a tornare presto in Italia al fine di riprovare ad imporsi in Serie A e far ricredere tutti gli scettici sulle sue qualità. Il trasferimento ha elevate chance di concretizzarsi nella prossima estate: i suoi intermediari, infatti, lo hanno proposto a ben 3 squadre. Ma andiamo con ordine.

Gabigol, come noto, era stato acquistato dall’Inter il 31 agosto 2016 con l’etichetta di nuovo fenomeno del calcio brasiliano. L’avventura in Italia, però, non gli regala le soddisfazioni sperate: appena 9 presenze nel torneo (per lo più scampoli di partite) ed una rete (rifilata al Bologna il 19 febbraio 2017). Un bottino ritenuto insufficiente dal club che lo spedisce in prestito prima al Benfica poi al Santos. La svolta, nella carriera di Gabigol, arriva il 31 gennaio 2020 quando passa a titolo definitivo al Flamengo.

Dove, di fatto, Gabigol matura in maniera definitiva al punto da diventare un attaccante spietato sotto porta e spesso decisivo per le sorti dei rossoneri. In bacheca, grazie anche ai suoi gol, il club di Rio de Janeiro aggiunge 2 titoli nazionali, 2 Supercoppa, 2 Copa Libertadores e 1 Recopa Sudamericana.

Gabriel Barbosa vuole tornare in Italia: proposto a 3 squadre

Un sodalzio quanto mai felice ma che, salvo sorprese, sembra arrivato ad una naturale conclusione visto che Gabriel Barbosa freme dalla volontà di rimettersi alla prova in Serie A.

I suoi agenti si sono attivati in maniera concreta, contattando 3 squadre. Una di queste è la Fiorentina che, al termine della stagione, rifletterà sulle prestazioni offerte in campo da Lucas Beltran e da M’Bala Nzola. L’argentino, in questi mesi, ha lanciato qualche segnale positivo mentre l’ex Spezia ha fatto fatica ad integrarsi negli schemi di Vincenzo Italiano.

Attenzione anche alla Roma che, a giugno, dirà probabilmente addio a Romelu Lukaku (per trattenerlo serve la qualificazione in Champions) e di certo a Sardar Azmoun. Occhio, infine, alla Lazio che può separarsi da Ciro Immobile, sempre più attratto dalle offerte ricevute dall’Arabia Saudita. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane. Una cosa, intanto, è certa. Gabigol vuole cancellare la dolorosa parentesi interista.