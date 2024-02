Rabiot-Inter: accadrà prima del derby

Ultimissime notizie sulla prossima destinazione di Adrien Rabiot: ecco l’annuncio prima di Inter-Juventus.

Colpo di scena riguardo il futuro di Adrien Rabiot. Arrivano delle novità di calciomercato sul centrocampista francese, ecco cosa sta succedendo. S’è scatenata una vera e propri asta per il centrocampista. Il contratto in scadenza con la Juventus, ha aperto nuovi scenari riguardo il suo futuro. Diverse opzioni sul tavolo della madre agente del francese che insieme a suo figlio ha scelto la prossima destinazione.

Bomba di mercato Juve. L’indiscrezione arriva prima del big match di San Siro contro l’Inter. Ecco le ultimissime riguardo il futuro in bianconero del centrocampista Adrien Rabiot, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

Juventus, quale futuro per Rabiot? Annuncio prima dell’Inter

Svolta improvvisa in merito al futuro di Rabiot. Ecco la decisione della Juventus sul rinnovo di contratto del centrocampista francese, punto di riferimento per Allegri anche in questa stagione.

Il calciatore era stato convinto in extremis a prolungare di un solo anno il suo contratto con la Vecchia Signora. Resta ancora in scadenza con le parti che discuteranno del rinnovo a fine stagione, intanto emergono delle novità riguardo l’interesse di un’altra società italiana.

Rabiot può finire all’Inter? Ecco le ultimissime riportate dall’edizione odierna di Tuttosport. I nerazzurri potrebbero essere costretti a vendere Barella e sostituirlo con un altro parametro zero, dopo Zielinski dal Napoli. Da qui l’interesse per il bianconero che ora come ora è in scadenza di contratto e non ha ancora prolungato il suo contratto con la Vecchia Signora.

Rabiot all’Inter? Svolta inattesa per la Juventus

“L’Inter ci pensa, ma Rabiot no”, questa l’apertura dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport che s’è soffermato riguardo il destino del centrocampista francese. Il calciatore, in questi ultimi giorni, è stato accostato anche all’Inter con Marotta pronto a strapparlo alla concorrenza bianconera. Per ora, però, non c’è l’apertura di Rabiot al trasferimento all’Inter. Il calciatore deciderà con calma il suo futuro al termine della stagione. Qualora dovesse andare via dalla Juventus, lascerebbe anche la Serie A. Difficile, dunque, un approdo in nerazzurro anche se, come spesso accade, il mercato è imprevedibile e può regalare sempre dei grandi colpi di scena. Ad oggi, però, non ci sono margini per una trattativa relativa al passaggio del centrocampista della Juventus Rabiot all’Inter, nella prossima sessione estiva di calciomercato.