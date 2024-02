L’addio è concordato: il Milan lo saluta a giugno, prima cessione eccellente

Il Milan pronto a cambiare volto ancora una volta. Per i rossoneri si prospetta l’ennesima cessione eccellente: addio concordato

Concluso un mercato di gennaio senza particolari acuti, con i rinforzi di Gabbia e Terracciano per tamponare l’emergenza infortuni in difesa, il Milan si tuffa adesso nella seconda parte della stagione ed è chiamato a esprimersi meglio di quanto sia riuscito fin qui. Una annata che è stata caratterizzata, per i rossoneri, da troppi alti e bassi, nonostante ottime potenzialità.

E’ un Milan già fuori da Champions League e Coppa Italia e che in campionato difficilmente rientrerà nella lotta scudetto, visto che dopo il pari con il Bologna è scivolato nuovamente a un potenziale -11 dall’Inter capolista. C’è comunque da mantenere l’andatura per blindare il terzo posto ed evitare di essere risucchiati nella bagarre per un posto in Champions. Inoltre c’è da onorare anche l’Europa League, competizione in cui le possibilità per arrivare fino in fondo ci sarebbero. La scalata inizierà dal doppio match contro il Rennes, avversario che pare decisamente alla portata.

A Stefano Pioli il compito di condurre al meglio la squadra da qui a fine stagione, dopodiché per lui molto probabilmente calerà il sipario. A prescindere dalle valutazioni sul prossimo allenatore, è un Milan che comunque si prepara a cambiare pelle in diversi elementi. Ancora una volta, potrebbe esserci, con tutta probabilità una cessione pesante per finanziare il mercato. E il sacrificato potrebbe essere il più forte di tutti.

Milan, l’addio è sempre più concreto

Meno di un anno fa, Rafael Leao rinnovava il suo contratto con il Milan assicurandosi un ingaggio da top player con una considerevole clausola rescissoria. Ma in questa annata, ancor più che nella precedente, il portoghese ha offerto un rendimento troppo altalenante e al di sotto dei suoi standard.

Ben pochi acuti, una astinenza dal gol che in campionato si protrae addirittura da settembre, diverse prestazioni svogliate e poco convincenti. La sensazione è che con la testa il giocatore sia altrove e non a caso si susseguono rumours, in queste settimane, di contatti che il suo agente, Jorge Mendes, avrebbe già avviato con altri club.

Il Milan, a questo punto, sembrerebbe ben disposto a lasciarlo andare e attenderebbe la proposta giusta per liberarlo e iniziare un nuovo ciclo senza di lui.Su Leao c’è il PSG che lo considera un potenziale di Mbappé. Attenzione, ovviamente, anche alla Premier League con il Chelsea che, due anni fa, ha offerto una cifra monstre al Milan, rifiutata da Maldini.