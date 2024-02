Milan, Chukwueze porta il centravanti: è il bomber della Nigeria

Il Milan già guarda all’estate ed il sogno per l’attacco lo ‘porta’ Chukwueze: ecco il nuovo centravanti rossonero

Mancano poco meno di cinque mesi alla chiusura della Serie A ed il Milan di Stefano Pioli è chiamato a dare risposte importanti, per concludere degnamente una stagione tutt’altro che esaltante. Il calciomercato, come già accaduto nel mese di gennaio, sarà il tema caldo per la dirigenza rossonera.

Non è un mistero che per molti mesi uno dei grossi limiti del Milan di Stefano Pioli sia stato l’attacco. Nonostante adesso il reparto avanzato abbia ingranato la marcia giusta in Serie A, soprattutto in Champions League i rossoneri hanno fatto enorme fatica ad andare a segno. La carta di identità di Giroud e l’affidabilità non ancora totale di Jovic e Okafor hanno di fatto compromesso il cammino europeo per i ragazzi di Pioli.

A questo punto, per il futuro, la priorità continuerà ad essere proprio la firma di un centravanti degno di questo nome, che a partire dalla prossima stagione possa essere una garanzia assoluta. Tra l’altro Giroud, vista età ed acciacchi, potrebbe finire per non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

Milan, bomber da urlo: colpaccio in Premier League

A maggior ragione, urge l’assalto ad una punta di livello internazionale. Moncada e Furlani stanno scandagliando il mercato sin dai primi giorni di gennaio, con diversi nomi che si sono susseguiti per la squadra rossonera.

Da Joshua Zirkzee a Serhou Guirassy dello Stoccarda fino all’obiettivo – ora più lontano – Jonathan David del Lille. Nessuno di loro, in questo momento, sembra rappresentare una pista facilmente percorribile. A sorpresa, in soccorso del ‘Diavolo’, starebbe arrivando Samuel Chukwueze.

L’esterno nigeriano, arrivato dal Villarreal la scorsa estate per 20 milioni di euro, potrebbe finire per favorire la dirigenza di Via Aldo Rossi nella ricerca di un bomber affidabile. E così gli occhi di Moncada e Furlani andrebbero a poggiarsi in Premier League, in casa Leicester, dove Kelechi Iheanacho potrebbe cambiare casacca a zero al termine della stagione.

Compagno di Chukwueze con la Nigeria, il 27enne è una punta rapida e forte fisicamente: i costi, poi, sarebbero decisamente alla portata del club di Cardinale. Iheanacho è in scadenza con i ‘Foxes’ con cui, pur in Championship, ha segnato 6 gol e firmato 2 assist vincenti in 21 apparizioni complessive tra campionato e coppe.

Un’occasione che il Milan non vuole proprio lasciarsi scappare, in attesa di capire se sarà proprio Antonio Conte l’allenatore che rimpiazzerà Pioli da tempo destinato a salutare la panchina del ‘Diavolo’.