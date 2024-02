Napoli, De Laurentiis ci riprova: ritorno di fiamma in panchina

Il Napoli, in vista della prossima stagione, sembra aver individuato il nuovo allenatore. Si tratta di un ritorno di fiamma di De Laurentiis

Una stagione caratterizzata da alti e bassi: in campionato, dopo la vittoria dello scudetto, il Napoli non è riuscito a confermarsi dopo la scelta di Garcia a sostituire Spalletti che non ha portato i frutti sperati.

Gennaio è stato un mese importante: la dirigenza è intervenuta sul mercato invernale per regalare a Mazzarri una rosa che possa essere protagonista sia in Italia – con l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro – sia in Champions League.

Saranno mesi fondamentali per il Napoli: i partenopei devono mettere le basi per il futuro e il primo passo è capire quale sarà il prossimo allenatore. Mazzarri, indipendentemente dai risultati che otterrà, sembra destinato a lasciare il club. Sono diversi i profili visionati dalla società: il sogno si chiama Antonio Conte. L’ex Juventus è pronto a rimettersi in gioco e una sfida come quella di Napoli potrebbe affascinarlo.

Napoli, occhio a Conceicao: il tecnico lascerà il Porto

Arrivare a Conte non è impresa semplice visto anche il forte interesse da parte del Milan. Proprio per questo, i partenopei stanno valutando altre piste: tra queste, come riportato da calciomercato.com, dobbiamo menzionare il nome di Conceicao. L’allenatore era già stato sondato da De Laurentiis prima che il presidente affidasse la panchina del Napoli a Garcia.

Klopp e Xavi, al termine della stagione, lasceranno Liverpool e Barcellona. A loro si è aggiunto, recentemente, Conceicao: il tecnico ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, una volta conclusa la stagione, se ne andrà dal Porto. Una scelta dettata, a quanto sembra, anche dalle incomprensioni tra il tecnico e Pinto da Costa, l’attuale numero uno del club.

Ora la volontà è quella di pensare ad una stagione che può regalare ancora diverse soddisfazioni. Il futuro può attendere anche se quello di Conceicao potrebbe essere in Italia dove l’ex centrocampista si è fatto valere con le maglie di Lazio, Parma ed Inter. Tecnico con una precisa idea di gioco e la voglia di fare la partita indipendentemente dall’avversario che si trova di fronte.

Conceicao sarebbe una sorta di ritorno al passato per il Napoli dal punto di vista del gioco: bisogna però sottolineare come sia, almeno per ora, una semplice indiscrezione. Per saperne meglio non ci resta che aspettare il termine della stagione quando il futuro dei partenopei si delineerà in maniera chiara.