Schumacher, la verità viene a galla: rivelazione sconvolgente

Spunta una rivelazione incredibile e dolorosa su Michael Schumacher dalla Germania: i tifosi non riescono a crederci

Vietato parlare di Michael Schumacher. Sono ormai passati più di dieci anni dal tragico incidente di Méribel, ma le notizie sulle attuali condizioni del fuoriclasse tedesco, uno dei piloti più amati di tutti i tempi, continuano a essere poche e nemmeno chiarissime. Di rado persone a lui vicine hanno provato a condividere qualcosa con i suoi tantissimi tifosi.

Di rado la famiglia si è ‘sbottonata’, facendo calare invece un velo di mistero inquietante, se non realmente preoccupante, sulla sua salute. Solo in queste ore è però stata svelata finalmente una verità sull’ex pilota. Ed è una verità sconvolgente.

Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’ex pilota tedesco. E il motivo è semplice: in estate l’amata figlia Gina convolerà a nozze in Spagna, e a quanto trapela anche Schumacher parteciperà alla cerimonia, nonostante le sue condizioni non ancora ottimali.

Riguardo a questa notizia sono state diffuse diverse indiscrezioni tra loro differenti. C’è chi ha lasciato trapelare che Michael sia stato già trasportato in una villa alle Baleari, per abituarsi al clima, chi si è invece soffermato su altri presunti dettagli relativi alla cerimonia. Nessuno però ha approfondito davvero, nemmeno in quest’occasione, come stia l’ex pilota, quali siano le sue condizioni di salute.

Schumacher, spunta una verità clamorosa: il ‘caso Cora’ sconvolge i tifosi

E probabilmente dietro questo reiterato silenzio c’è una motivazione drammatica e importante venuta a galla grazie a un clamoroso caso mediatico scoppiato in Germania e riguardante non lui direttamente, ma Cora-Caroline Brinkmann, ex moglie di suo fratello Ralf.

Modella e conduttrice televisiva molto apprezzata in Germania, Cora Brinkmann era stata annunciata nelle scorse settimane come protagonista del reality Ich bin ein Star, una sorta di Isola dei Famosi in salsa teutonica, trasmessa dall’emittente RTL. Dopo soli tre giorni nella giungla, però, l’ex signora Schumacher è stata mandata a casa.

Il motivo? Ufficialmente per problemi di salute, avendo sviluppato “una forte tosse“, secondo la produzione. La verità sarebbe però ben altra, e riguarderebbe in qualche modo anche Michael.

Quanto successo a Cora ha fatto partire delle doverose indagini giornalistiche di approfondimento, e ciò che è venuto a galla è per certi versi agghiacciante. A quanto sembra, l’ex moglie di Ralf sarebbe stata estromessa dal programma per decisione inderogabile dei vertici del network, preoccupati dal fatto che, in un momento di crisi per nulla impossibile in uno show del genere, potesse lasciarsi scappare informazioni riservate sulle condizioni di Michael.

Una tesi che verrebbe confermata da un’altra rivelazione della Bild. Sembra infatti che esista ormai da anni in Germania un accordo ribattezzato Freiwillige Schumi-Kontrolle FSK, una sorta di patto tra i principali broadcaster televisivi tedeschi finalizzato a non diffondere alcuna informazione riguardante le condizioni di salute dell’ex pilota dopo l’incidente.

Una rivelazione incredibile che spiega in maniera inequivocabile il motivo per cui, in oltre dieci anni, le televisioni si siano occupate sempre pochissimo delle condizioni di quello che da tutti i tedeschi è considerato un vero e proprio monumento nazionale.