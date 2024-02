40 milioni per il nuovo bomber: Milan avanti tutta

I piani del Milan sono chiari, in estate arriverà un grande colpo in attacco: ci sarebbe già l’offerta per il centravanti

Nonostante la scorsa estate il Milan sia stato tra i club ad aver fatto di più in quanto a innesti, la squadra di Stefano Pioli ha mostrato limiti e lacune che hanno compromesso gran parte dell’annata nella quale ora i rossoneri sono in corsa per l’Europa League con ancora qualche velleità di rimonta in vetta.

Sicuramente, uno dei reparti maggiormente attenzionati nella sessione invernale di calciomercato sarà l’attacco. Andrà valutato il destino di Olivier Giroud, bomber che in questi anni ha trascinato i rossoneri. La conferma ulteriore è arrivata dal match vinto dal Milan a Frosinone, nel quale l’attaccante francese ha segnato un gol e fornito un assist per la rete di Gabbia. Aadesso però a 37 anni e con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, il francese potrebbe effettivamente chiudere la carriera altrove.

Al di là di ciò che accadrà con l’eventuale permanenza di Jovic (di nuovo decisivo a Frosinone), la firma di un bomber di livello internazionale è pressoché scontata la prossima estate Il Milan ci ha provato già nel mese di gennaio a regalarsi un centravanti. Anche per motivi economici, però, ogni discorso è stato proiettato all’estate 2024. Ed in tal senso, l’indiscrezione giunta nelle scorse ore, non potrebbe rendere più felici i tifosi del Milan.

40 milioni e va al Milan: “C’è l’offerta”

Da Serhou Guirassy ad Armando Broja arrivando, infine, a Joshua Zirkzee che col Bologna di Thiago Motta – uno dei nomi favoriti per il post Pioli – sta mostrando cose strepitose. Ma nessuno di questi è la priorità del Milan, per giugno.

Secondo il giornalista Christian Falk, intervenuto a ‘Caughtoffside’, il Milan si sarebbe già mosso con una grande proposta per arrivare a Benjamin Sesko. Il 20enne sloveno, già corteggiato dai rossoneri ai tempi del Salisburgo, sarebbe il profilo perfetto per il post Giroud.

“Il Milan, in questo momento, offre 40 milioni per Sesko”, ha rivelato Falk che ha poi aggiunto come sul gioiello del Lipsia vi sia il forte interesse pure dell’Arsenal. I ‘Gunners’, così come i rossoneri, hanno bisogno di una punta di livello.

Sesko, per età e doti tecniche, sarebbe perfetto. Nel suo contratto valido fino al 2028 con il Lipsia sarebbe presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. A questo punto, se l’indiscrezione di Falk fosse confermata, la svolta per il Milan sarebbe davvero vicina.

Fino a questo momento Sesko ha sfoderato ottime prestazioni con la maglia del Lipsia con cui, tra campionato e coppe, ha collezionato 25 presenze segnando 8 reti in 929′ minuti complessivi in campo.