Colpo di scena Guardiola: panchina già pronta a fine anno

Stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere in discussione il futuro di Pep Guardiola col Manchester City. C’è un richiamo forte a tentarlo.

Pep Guardiola ed il Manchester City, non è detto che il futuro sia ancora insieme, nonostante il tecnico spagnolo abbia espresso di recente il proposito di volere continuare nel ruolo di manager dei Citizens.

Lo stesso Guardiola sa che allena potenzialmente quella che è la squadra più forte del mondo, detentrice della ultima edizione di Champions League e che può annoverare alcuni tra i più forti calciatori in circolazione. A cominciare da Erling Haaland.

Il 23enne centravanti norvegese intrattiene con Guardiola un rapporto bellissimo, fatto di incondizionata stima reciproca. Ci sono tutti i presupposti per potere continuare ancora insieme, tra l’ex centrocampista di Barcellona, Brescia e Roma e il club inglese.

Eppure proprio questa apparente perfezione potrebbe persuadere Guardiola ad accettare di intraprendere una nuova sfida. Ci sarebbe anche una squadra che starebbe lavorando sotto traccia per poter arrivare a lui e per affidargli la panchina a partire dalla prossima stagione.

Guardiola, via da Manchester per un ritorno al passato?

Probabilmente “Pep” accetterebbe di buon grado di lasciare Manchester solamente per una sola destinazione. E tutti quanti noi sappiamo di quale potrebbe trattarsi, essendo lui un catalano doc. Stiamo parlando ovviamente del Barcellona, club nel quale Guardiola ha vinto tanto sia da calciatore che da allenatore, e parliamo di decine di trofei sia in ambito nazionale che internazionale.

Il presidente Joan Laporta avrebbe la ferma intenzione di chiamare Guardiola per far ripartire un nuovo ciclo, dopo questa annata che per il Barcellona è diventata suo malgrado di transizione. Soltanto la vittoria della Champions (con il Barça che sfiderà il Napoli agli ottavi di finale) potrebbe salvare questa stagione, già condizionata dall’annunciato addio di Xavi.

Ma per riportare Pep a casa servirebbero moltissimi soldi che, probabilmente, il Barcellona non ha. La disponibilità economica del club è ben diversa rispetto a quella del periodo pre-Covid.

Attualmente Guardiola è legato al Manchester City con un contratto fino al 2025. Laporta ci spera, anche se per alcuni l’accostamento con il Barcellona potrebbe rappresentare una sorta di mossa pubblicitaria del presidente. Una sorta di pretesto per allontanare l’attenzione dal campo dove il Barcellona, campione in carica della Liga, ha compromesso la lotta per la vetta a vantaggio del Real.

Barcellona che ha perso proprio con il Real Madrid la recente finale di Supercoppa di Spagna con un netto 4-1.