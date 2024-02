Conte-Milan, 5 richieste: ecco chi vuole

Ultimissime calciomercato Milan. Conte chiede pieni poteri in sede di campagna trasferimenti, ecco le sue richieste per l’estate.

Grandi manovre in casa Milan, dopo Conte arriva un altro top. La richiesta del tecnico è chiara: pieni poteri in sede di campagna trasferimenti, ecco le sue richieste per rivoluzionare il Milan.

Ci sono delle importanti novità che riguarda la nomina come nuovo allenatore del Milan di Antonio Conte. L’ex Juve è il prescelto per prendere il posto di Stefano Pioli che, al netto di clamorosi colpi di scena, è destinato a lasciare la panchina dei rossoneri nel corso della prossima stagione. Al suo posto arriverà Conte che porterà delle novità anche in sede di campagna trasferimenti.

Calciomercato Milan: Conte ha già scelto i nuovi acquisti

Con l’ausilio di Ibrahimovic, protagonista dell’arrivo al Milan di Conte, i rossoneri sono pronti ad accontentare l’ex Inter e Juve che ha chiesto dei rinforzi di spessore per portare avanti il progetto del Milan.

Con l’addio di Leao, che può portare nelle casse del Milan oltre 100 milioni, Moncada può rinforzare la rosa con 5 giocatori richiesti da Conte per il suo 3-5-2.

Secondo le ultime notizie di calciomercato Milan, riportate da Tele Lombardia, la società sta portando avanti i contatti con Conte che ha già fornito delle informazioni riguardo i futuri acquisti che il Milan dovrà fare la prossima stagione. Il club lavorerà per accontentare il tecnico, finanziando questi colpi con la cessione di Leao al PSG.

Calciomercato Milan, le richieste di Conte: Di Lorenzo, Buongiorno, De Paul, Lookman e Lukaku

Antonio Conte avrebbe già chiesto al Milan 5 giocatori per la prossima stagione. Promessi sposi dei rossoneri, per sostituire Stefano Pioli, il tecnico vuole rivoluzionare la rosa e schierare il Milan con il 3-5-2. Per fare ciò servirà ringiovanire la rosa.

Già individuati i potenziali obiettivi di mercato del Milan. Per la difesa c’è il capitano del Torino Alessandro Buongiorno di 24 anni; un nuovo rinforzo in mezzo con il centrocampista dell’Atletico Madrid Rodrigo de Paul, 29 anni. Sugli esterni la novità è il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, 30 anni. Infine, il doppio colpo per l’attacco. Per sostituire Leao, chenpuo andare al PSG per sostituire Mbappe, c’è l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman, di 26 anni. Infine il bomber della Roma, ma di proprietà del Chelsea, Romelu Lukaku (30 anni) pupillo di Conte che l’ha portato già all’Inter.