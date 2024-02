Esonero in giornata, scelta presa: arriva Cannavaro in panchina

La notizia era nell’aria, ed a quanto pare oggi potrebbe essere il giorno della svolta.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo l’ultima disfatta in campionato la società avrebbe preso ha decisione importantissima in merito al futuro della panchina della squadra.

In giornata dovrebbe infatti arrivare l’esonero dell’allenatore, con Fabio Cannavaro pronto a cimentarsi in questa nuova avventura da allenatore.

Cambio in panchina: arriva Cannavaro

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, soprattutto in Italia, dove l’ennesima panchina della stagione è pronta a saltare.

L’ultimo deludente risultato ottenuto in campionato ha fatto riunire proprietà e dirigenza per discutere dell’operato dell’allenatore, che in questi mesi è risultato essere nettamente al di sotto delle aspettative. Ora l’intento è quello di salvare una stagione, ed è per questo che in giornata dovrebbe arrivare l’esonero del tecnico.

Il Bari continua dunque ad essere un cantiere a cielo aperto. I pugliesi, stando a La Repubblica, sarebbero per l’appunto decisi a cambiare nuovamente in panchina, con Fabio Cannavaro principale indiziato a sostituire Pasquale Marino.