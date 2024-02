Juventus: addio annunciato, ecco dove giocherà

Arriva l’annuncio del calciatore, attaccante della Juventus, a poche ore dalla prossima partita scudetto Inter-Juventus, perché il giocatore bianconero ha svelato dove vuole giocare.

L’annuncio arriva direttamente dal tesserato della Juve. Perché in molti parlano di quella che può essere la nuova avventura o l’addio del calciatore in vista dei prossimi anni, perché ci sono delle novità importanti che riguardano quello che potrebbe accadere per quanto riguarda il suo futuro. Potrebbe essere ora in bilico visto quello che starebbe accadendo con il suo attuale club, perché la società sta valutando se continuare con lui o puntare su altri obiettivi. Tante le offerte che sarebbero in arrivo in vista della prossima estate di calciomercato perché la Juventus può cederlo o rinnovare il suo contratto.

Momento chiave in questo momento della stagione per il futuro del calciatore pronto ad una nuova avventura. Perché c’è la sensazione che ci sia una situazione di bilico tra la Juventus e il calciatore pronto a trovare un nuovo accordo in vista di quello che sarà il resto della sua carriera. Ora arrivano dei segnali davvero importanti che possono portare alla svolta definitiva per capire che tipo di firma arriverà dopo l’intesa definitiva.

Calciomercato Juventus: accordo per una nuova firma

Tanti giocatori sono in bilico alla Juve in vista della prossima stagione e proprio a ridosso di Inter-Juve che arrivano delle dichiarazioni veramente forti in vista dei prossimi anni per il giocatore. Svolta che arriva per il futuro di Dusan Vlahovic che è pronto a firmare con la Juventus ancora una volta.

E’ Dusan Vlahovic che la Juventus vuole tenere per tanti anni e si parla di un possibile rinnovo di contratto. Perché il calciatore serbo della Juve è in scadenza nel 2026 e per questo motivo bisognerà trovare il prima possibile un nuovo accordo. Tante possono essere le offerte che arriveranno al club bianconero e al giocatore, che però sembra aver già fatto una scelta in vista dei prossimi anni.

Infatti, a beINSPORTS, sono arrivate le parole di Dusan Vlahovic che ha speso per la Juventus parole d’amore e rassicurato società e tifosi. Il giocatore ha voluto confermare che nella città di Torino si trova benissimo, così come nel club bianconero e ama i tifosi. In questo momento vuole restare con la Juve e non pensa assolutamente al mercato e altre possibili soluzioni.