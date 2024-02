Mbappé, telenovela finita: ecco dove giocherà

Mbappé ha finalmente deciso: la bomba di mercato sul fenomeno francese arriva dalla stampa transalpina che svela dove giocherà l’anno prossimo

Alla fine, questa volta sembra proprio che ci siamo. Dopo anni di voci e di tira e molla, Kylian Mbappé ha deciso quale sarà il suo futuro e, come molti avevano da tempo capito, non coinvolgerà più il Paris Saint-Germain. È la fine di un’epoca per il ricchissimo club francese che stava facendo i salti mortali pur di trattenere l’attaccante. Le ultime rivelazioni chiudono definitivamente una telenovela durata per troppo tempo.

Oggi, forse solo Erling Haaland può rivaleggiare con lui per prolificità e talento nel calcio mondiale. Con Cristiano Ronaldo e Leo Messi per la prima volta entrambi lontano dall’Europa e a fine carriera, il trono del Pallone d’Oro è implicitamente aperto a nuovi contendenti. E per questo Mbappé ha deciso di cambiare squadra e vincere, finalmente, qualche trofeo a livello internazionale.

Arrivato a Parigi (o meglio, tornato, date le sue origini) dal Monaco nell’estate del 2017, era stato pagato ben 180 milioni di euro, sebbene avesse solo 19 anni. Oggi ne ha 25, ma non ha fatto che migliorare a suon di gol e grandi giocate. Eppure, da un po’ di tempo sembrava che il PSG gli stesse stretto: già due anni fa, a scadenza di contratto, era stato vicino ad andarsene ma poi le cose erano cambiate. Un’offerta economica fuori scala e le pressioni politiche del Presidente Macron gli avevano fatto cambiare idea. Ora però non sarà così.

Addio PSG: Mbappé lascia la Francia e va verso la sua squadra promessa

È inutile girarci troppo intorno: l’anno prossimo Mbappé giocherà al Real Madrid. Lo ha rivelato ‘Le Parisien’ quotidiano transalpino sempre molto informato su ciò che succede al PSG. Il suo contratto scadrà la prossima estate e le trattative per il rinnovo con i parigini non hanno avuto esito positivo, per cui il Real resta l’unica scelta possibile. Anche perché sono anni che l’attaccante viene accostato ai Blancos.

Un’altra buona notizia per i tifosi del club spagnolo, dopo la vittoria nella sfida col Brasile per il futuro dell’allenatore Carlo Ancelotti. Il tecnico resterà a Madrid e lavorerà dall’anno prossimo al rinnovamento della rosa. In attacco, con l’arrivo di Mbappé per rilevare, con un anno di ritardo, il posto del connazionale Benzema e poi, ovviamente, anche a centrocampo, dove quest’anno si sta notando lentamente la fine dell’era di Modric.