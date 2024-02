Nuovo allenatore con l’Intelligenza Artificiale: il nome è clamoroso

L’intelligenza artificiale ha individuato l’allenatore giusto per la panchina che resterà libera: nome a sorpresa, così come le altre proposte

Jaroslaw Krolewski è probabilmente un nome che non vi dirà molto a primo impatto. Passando però per il Wisla Cracovia, l’intelligenza artificiale e una panchina libera, tutto si ricollegherà alla scelta dell’allenatore di una grandissima squadra del calcio mondiale. Ma andiamo con ordine.

Krolewski è il CEO dell’azienda tecnologica europea Synerise ed è noto anche perché è il presidente del Wisla Cracovia, appunto. Questo imprenditore poliedrico è però anche professore presso l’AGH University of Science and Technology: insomma, ha moltissime competenze, sia scientifiche che sportive.

La sua avventura calcistica si basa proprio sulla fusione di passione e razionalità. Krolewski, che è stato anche calciatore semi-professionista, nel 2019 ha deciso di assumere la guida del Wisla Cracovia perché invitato dai tifosi, che erano convinti potesse evitarne il declino. Il suo approccio però è stato decisamente diverso rispetto alla tradizione sportiva: Krolewski applica infatti le sue competenze tecnologiche e scientifiche per far progredire la squadra, tramite l’intelligenza artificiale.

Nel frattempo, Synerise, sotto la sua guida, è diventata una delle aziende tecnologiche cresciute di più in Europa. Krolewski così ha utilizzato analisi avanzate e sistemi di intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni della propria squadra e scegliere i giocatori e gli allenatori. Tramite questi strumenti si analizzano tantissimi dati: statistiche di gioco, rendimento dei giocatori e tendenze di mercato.

Tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale il presidente del Wisla ha deciso di creare dei modelli matematici che hanno fornito una lista di possibili nuovi allenatori giusti per il Barcellona, visto che Xavi è destinato a lasciare a fine stagione. Il risultato è frutto di dati e modelli AI elaborati dal team scientifico del Wisla e suggeriscono quindi candidati sulla base di vari parametri matematici.

Secondo l’IA di Krolewski, il candidato ideale per il post-Xavi al Barcellona sarebbe l’attuale allenatore della Real Sociedad: Alguacil. In effetti è riuscito a portare il team basco in Champions League e per ora fino agli ottavi di finale. L’intelligenza artificiale deve avere apprezzato.

L’IA ha sfornato però una lista di candidati e tra questi ci sono anche i “nostri” Thiago Motta e Italiano, con il primo che è effettivamente il favorito. Menzionato anche De Zerbi, il che dimostra che l’IA è in linea con la considerazione di allenatori che si allineano al tipico stile di gioco blaugrana. La lista completa la trovate qui sotto.

