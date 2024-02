Serie A, nuovo infortunio: il nuovo acquisto subito KO

In Serie A arrivano brutte notizie relative al nuovo acquisto che, appena arrivato, subito si deve fermare in infermeria. Una autentica doccia fredda, come si suol dire, dal momento che ora bisognerà fare di necessità virtù, come si suol dire in questi casi. Andiamo a vedere le ultime anche relative ai tempi di recupero necessari.

Il mercato di gennaio, storicamente, rappresenta sempre una chance per tanti club per mettere a posto alcune cose che non vanno. Non a caso viene genericamente indicato come mercato di riparazione. A volte, però, come si suol dire, la fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo. Per il club, infatti, come si suol dire piove sul bagnato. Il giocatore, infatti, che ha fatto giusto in tempo a trasferirsi nel suo nuovo club e ad esordire, che è subito andato KO. Per lui si tratta di un infortunio a dir poco fastidioso ed ora i tempi di recupero sembrano essere incerti e preoccupanti.

Serie A, arriva un nuovo infortunio

I tanti impegni e lo stress nervoso delle tante partite ravvicinate causa in maniera del tutto inevitabile dei problemi di natura muscolare. Ironia della sorte, stavolta ad andare KO è stato il giocatore appena arrivato. E nella prima gara con la prima maglia è dovuto uscire dal campo anzitempo, come si suol dire.

Nella gara d’esordio con la maglia della Salernitana contro il Torino Triantafyllos Pasalidis al minuto 72 si è visto costretto ad alzare bandiera bianca dal momento che ha accusato un problema che sembra abbastanza serio alla spalla in seguito ad uno scontro duro di gioco. Andiamo a vedere le ultime sulle sue condizioni.

Salernitana, subito KO Pasalidis

Triantafyllos Pasalidis si è appena trasferito alla Salernitana dall’OFI Creta. Una intuizione, come al solito, di una vecchia volpe del grande calcio italiano come Walter Sabatini. A causa di un problema alla spalla, però, il centrale difensivo ha dovuto lasciare anzitempo il terreno di gioco nella gara di esordio contro il Torino. Si tratta di una tipologia di infortunio molto particolare, dal momento che i tempi di recupero sono incerti. La prova offerta è stata di alto profilo, con i tifosi granata che sperano di poterlo riabbracciare nel minor tempo possibile.