50 milioni e va in Premier: la Juve perde la sua stella

Un addio molto doloroso. Sul piatto 50 milioni di euro, in casa Juventus si prepara una cessione davvero importante.

La fine delle sessione invernale non placa il chiacchiericcio mediatico per quanto riguarda il calciomercato. Le squadre di Serie A continuano a muoversi sotto traccia, in attesa di quella che sarà la prossima estate, quando bisognerà capire come lavorare sulle rose in vista della prossima stagione.

C’è chi ha approfittato delle ultime settimane per cominciare ad intavolare delle trattative, chi per ritardare l’inevitabile. In casa Juventus si guarda al futuro con convinzione, vista l’ottima stagione che vede i bianconeri ad oggi lottare per lo Scudetto insieme all’Inter, con il Milan leggermente defilato ed i campioni d’Italia del Napoli ormai quasi sicuramente fuori dai giochi.

La squadra di Max Allegri ha mostrato grandi individualità nel corso di questi mesi, riuscendo ad amalgamare un gruppo che si è dimostrato ben strutturato e formato da calciatori di grande valore. Resta, però, grande attenzione a quelli che sono i bilanci.

Juve, addio Bremer: l’offerta da 50 milioni arriva dalla Premier

Cristiano Giuntoli sa benissimo che è arrivato in quel di Torino proprio per massimizzare i profitti andando a lavorare sui giovani: cosi gli arrivi di Tiago Djalò e Carlos Alcaraz, giocatori che potrebbero fare al caso della Vecchia Signora anche nei prossimi anni. Poi ci sono le cessioni, possibili partenze che spaventano anche i tifosi bianconeri.

Gleison Bremer è uno dei giocatori attenzionati da mezza Europa. Difensore di assoluto spessore, in quel di Torino ha dimostrato di essere un pilastro del reparto difensivo di Max Allegri. Un valore aggiunto che fa gola a tanti club importanti del vecchio continente. In estate ci si aspetta un vero e proprio assalto da parte delle squadre interessante, e già cominciato ad emergere potenziali offerte.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Tottenham avrebbe messo nel mirino Bremer e sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta davvero molto importante per strapparlo alla Vecchia Signora: 50 milioni di euro per portare il brasiliano a Londra, questa l’idea degli Spurs per la prossima estate.

Per la Juventus, però, il valore del giocatore potrebbe essere più alto. Secondo alcuni esperti di mercato, infatti, per portare via Bremer servirebbero almeno 70 milioni di euro. Da capire quanto il Tottenham sia disposto a raggiungere quella cifra, senza dimenticare che in Premier League anche il Manchester United rientra tra gli estimatori dell’ex difensore del Torino.