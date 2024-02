Colpo tra gli svincolati in attacco, firma Okaka: torna in Italia

Okaka è pronto a tornare in Italia: era svincolato, ma ora può trovare una nuova squadra nel nostro paese, anche se il calciomercato è chiuso.

Si avvicina l’ennesimo ritorno in Italia, forse l’ultimo, della carriera di Stefano Okaka, il centravanti giramondo attualmente svincolato. Non avendo ancora un contratto, l’attaccante 34enne di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, può accordarsi con un qualsiasi club anche se il calciomercato di gennaio è concluso. E un’ambiziosa società italiana sarebbe pronta a ricorrere a ricorrere ai suoi servigi per gli ultimi mesi di questa stagione.

La sua ultima esperienza in Italia risale al 2021, quando Okaka disputò le sue ultime partite con la maglia dell’Udinese, lasciandola a settembre per trasferirsi all’Istanbul Basaksehir. Nato nel 1989, da giovanissimo era considerato uno dei giocatori più promettenti del calcio italiano, arrivando a esordire a soli 16 anni con la prima squadra della Roma. Fu Luciano Spalletti a farlo debuttare in Coppa UEFA, facendogli stabilire il record del più giovane esordiente italiano nelle coppe europee.

Ma negli anni successivi l’attaccante umbro non riuscì a mantenere le ottime promesse che circolavano sul suo conto, iniziando una serie di vagabondaggi, prima in prestito e poi a titolo definitivo. Esperienze che lo hanno portato a giocare con vari club italiani (Modena, Brescia, Bari, Parma, Spezia, Sampdoria), ma anche all’estero.

Il grande ritorno di Okaka: può essere l’uomo giusto?

Okaka ha giocato col Fulham, con l’Anderlecht e con il Watford, prima di rientrare in Italia con l’Udinese. Adesso si prospetta per lui una nuova avventura nel suo paese d’origine, che rappresenta però un doppio ritorno.

A volerlo ingaggiare è infatti la Sampdoria, dove ha giocato tra il gennaio 2014 e l’estate del 2015. Oggi la squadra di Andrea Pirlo milita in Serie B, e intende lottare per risalire la classifica dopo un brutto avvio di stagione: il sogno è poter lottare per la promozione, almeno disputando i playoff. I liguri hanno concluso un po’ di acquisti a gennaio, ma cercano ancora un attaccante esperto e di peso.

Okaka corrisponde in pieno a questa caratteristiche, e potrebbe integrare un attacco in cui sono presenti giovani promettenti come Sebastiano Esposito e Agustin Alvarez. Per prima cosa, però, il centravanti umbro dovrà fugare gli ultimi dubbi di Pirlo in merito alle sue condizioni atletiche, visto che non gioca da mesi. All’ex tecnico della Juventus servono giocatori pronti da subito a dare una mano alla squadra.