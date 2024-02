Esonero confermato, il nuovo allenatore è ufficiale: l’annuncio

C’è l’annuncio della società riguardo la scelta del prossimo allenatore. Dopo l’esonero di ieri, il club non ha perso tempo ed ha ufficializzato l’ingaggio del nuovo tecnico.

Esonero confermato: la scelta sul sostituto è ufficiale, ecco il nome del prossimo allenatore

La sconfitta ha complicato ancora di più quella che è l’attuale situazione in classifica della squadra che si trova al terzultimo posto in classifica.

Pochi i punti ottenuti dal club, 21 in 24 partite. Ecco perché il club ha deciso di esonerare l’allenatore. L’annuncio sul sostituto è arrivato subito, con la società che non ha perso tempo. Risposta immediata ai tifosi, che attendevano una svolta in panchina.

Dopo l’esonero di Leonardo Colucci, la società ha scelto il nuovo allenatore della SPAL: si tratta di Domenico Di Carlo.

“S.P.A.L. rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a mister Domenico Di Carlo. Domani pomeriggio il tecnico dirigerà il suo primo allenamento presso il Centro Sportivo “G.B. Fabbri”. La società augura buon lavoro al nuovo tecnico e a tutto il suo staff”.