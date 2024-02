Juventus, acquisto già bocciato: “Operazione inutile”

La Juventus ha operato mosse di prospettiva sul calciomercato, uno degli acquisti di Giuntoli è stato però già bocciato

A calciomercato concluso, non è più il momento di guardarsi indietro, ma puntare con decisione a fare per il meglio nel prosieguo della stagione. Un mantra che vale per tutti e soprattutto per la Juventus, che cerca di giocarsi al meglio le sue chances per la lotta scudetto. Una posizione in cui i bianconeri, all’inizio dell’annata, non pensavano probabilmente di trovarsi, ma adesso la squadra di Allegri è lì e può dire certamente la sua.

È stata una sessione di trasferimenti invernale, per il club bianconero, in cui come in estate le mosse sono state pianificate con attenzione e oculatezza. Con il direttore sportivo Giuntoli che ha guardato al futuro, con alcuni rinforzi giovani e di prospettiva, chiarendo definitivamente che sarà questa la strada da battere per costruire un nuovo ciclo vincente. E cogliendo un paio di opportunità per allargare la rosa a disposizione di Allegri.

Sono due i giocatori che sono entrati a far parte del roster bianconero. Per il primo, Giuntoli ha piazzato una mossa d’anticipo, sottraendo all’Inter e a Marotta un giocatore che già i nerazzurri pregustavano a parametro zero per la prossima estate, il difensore Tiago Djalò, arrivato subito pagando un piccolo indennizzo al Lille.

Juventus, l’arrivo di Alcaraz scatena le polemiche: il web bianconero insorge

Il secondo, è stato il rinforzo che tutti aspettavano per il centrocampo, anche se si è trattato di un nome che ha spiazzato molti: Carlos Alcaraz, argentino del Southampton, delle cui potenzialità gli addetti ai lavori dicono un gran bene. E infatti il club inglese ha imposto una cifra molto elevata per il suo riscatto: 49,5 milioni, pagabili in tre anni.

Ci sono però aspetti che hanno lasciato non poche perplessità in alcune frange del tifo bianconero, che in questi giorni, sui social, hanno di fatto già ‘bocciato’ il nuovo arrivato. O per meglio dire, l’operazione imbastita dalla società.

“A meno che non si riveli il nuovo Bellingham, quando giocherà? Ad aprile? Operazione inutile”, si legge tra alcuni commenti sul web. Altri rincarano la dose in questo modo: “Un affare che al momento ha davvero poco senso”, “Una storia poco comprensibile”.

Si attende, a questo punto, la prova del campo, per capire l’effettiva bontà della mossa di Giuntoli, convinto invece di aver preso un talento purissimo, seguito anche quando era al Napoli e prima che arrivasse in Premier League.