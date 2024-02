Milan, sorpresa in panchina: contatti con un altro tecnico

Nome a sorpresa per la panchina del Milan che, dopo Thiago Motta e Conte valuta un altro profilo in Serie A.

Sembra essere fortemente a rischio la posizione di Stefano Pioli alla guida del Milan: il tecnico rossonero, nonostante il contratto fino al 2025 con il club meneghino, potrebbe salutare alla fine del campionato in corso.

Al momento i nomi accostati ai rossoneri sono quelli di Thiago Motta e Antonio Conte con i due tecnici che piacciono alla società rossonera. Secondo le ultime voci riguardanti il Milan però, ci sarebbe anche un altro allenatore finito nel mirino del Milan. Un altro tecnico che lavora attualmente in Serie A, pronto a cambiare panchina in vista della prossima stagione. Per il Milan potrebbe quindi aprirsi una nuova soluzione andando a modificare di conseguenza anche le strategie di mercato.

Il nome nuovo per la panchina del Milan è quello di Maurizio Sarri. L’attuale allenatore della Lazio potrebbe salutare i capitolini al termine del campionato in corso con i rossoneri che sarebbero interessati al suo profilo.

Calciomercato Milan, nome nuovo per la panchina: scippo alla rivale in Serie A

Intervenuto a Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha parlato della situazione riguardante Maurizio Sarri: “C’è un grande club di Serie A che ha messo nel mirino Maurizio Sarri“. Al momento non ci sarebbero certezze sull’identità del club in questione ma tutti gli indizi sembrano portare al Milan.

I rossoneri stanno valutando i profili per il futuro della propria panchina. I risultati altalenanti della stagione avrebbero convinto la dirigenza rossonera a cambiare allenatore con un anno di anticipo rispetto al termine del contratto di Pioli (giugno del 2025).

Lo stesso Maurizio Sarri ha un contratto con la Lazio fino al giugno del 2025 ma la sensazione è che il suo ciclo nella capitale sia giunto al termine. Si allarga quindi la lista dei papabili allenatori per il Milan in vista della prossima stagione anche se non è da escludere completamente che, nel caso in cui dovesse chiudere bene la stagione tra campionato ed Europa League, possa arrivare la conferma di Pioli.

Tempo di riflessioni per il club meneghino che sa di dover cambiare qualcosa, anche dal punto di vista della rosa, per cercare di tornare competitivo sia in Italia che in Europa. Il tutto però con un occhio al bilancio con il Milan che con ogni probabilità sarà costretto a lasciar partire uno dei pezzi pregiati della propria rosa.