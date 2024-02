Sergio Rico, la religione come numero 1: ringraziamento speciale

La tremenda vicissitudine vissuta da Sergio Rico ha conosciuto una svolta importante. Dopo il coma lui ha fatto un gesto profondo e sentitissimo.

Sergio Rico ha vissuto un dramma che all’inizio aveva fatto temere addirittura per la sua vita. Il portiere spagnolo ha subito un incidente finendo con l’essere colpito da un cavallo imbizzarrito alla fine di maggio del 2023.

Infatti Sergio Rico è rimasto in coma per quasi un mese. Sono 26 i giorni vissuti dal calciatore attaccato al supporto vitale in ospedale ed in totale stato di incoscienza. Da allora però, una volta che il 30enne iberico si è risvegliato ed è poi stato dimesso, le cose sono cominciate a cambiare.

E ora il portiere spagnolo sta vivendo dei progressi continui. Il Paris-Saint Germain continua a tenerlo sotto contratto, come segnale di vicinanza. Il suo accordo con la compagine francese scadrà nel prossimo mese di maggio ma ora non è questa la priorità.

Sergio Rico, cosa ha fatto una volta che si è risvegliato

La cosa che più conta è che Sergio Rico ora stia bene e che stia proseguendo con il suo recupero. C’è stato un gesto che lui stesso ha voluto fare, sostenuto dalla sua fidanzata Alba Silva che le è sempre stata accanto.

Sergio è tornato sul luogo dove gli è accaduto questo incidente. E lo ha fatto come gesto votivo nei confronti della Madonna, che lui ha sempre seguito al suo fianco. I medici, a distanza di mesi, hanno potuto confermare che potrà tornare anche a giocare.

Ed il fatto di essere allenato ha fatto la differenza. Le sue arterie sono più resistenti di una persona che non è abituata a fare esercizio fisico. Lui intanto parla di miracolo per il fatto di essere riuscito a superare tutto questo.

Per un rientro in campo bisogna ancora aspettare e fare delle valutazioni. In tanti tra i suoi sostenitori sognano di poterlo vedere tornare in campo ad un anno di distanza al termine della stagione, dopo altri mesi di recupero.

La vita di Sergio per adesso è tornata normale sotto molti punti di vista, anche se lui, intervistato dall’emittente francese Canal+, ha svelato di non potere superare i 130 battiti del cuore al minuto. Forse la tarda primavera di quest’anno potrebbe essere ancora presto per vedere Sergio Rico in campo. L’augurio però è che l’ex estremo difensore di Siviglia, Fulham e Maiorca ce la possa fare, magari per la prossima stagione.