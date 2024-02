Serie A, il nuovo acquisto si è fatto già male: rischia un lungo stop

Il nuovo acquisto del mercato di gennaio si è già fatto male. Rischia un lungo stop, ecco le ultimissime riguardo le sue condizioni.

Brutta notizia per l’allenatore che perde il nuovo giocatore, arrivato nel corso della sessione invernale di calciomercato. Le prossime ore saranno decisive per capire i tempi di recupero anche se le prime sensazioni sono davvero negative. Ecco perché il club può tornare sul mercato degli svincolati e prendere un altro giocatore.

Particolarmente sfortunata la squadra che ha perso subito per infortunio il nuovo acquisto. Neanche il tempo di scendere in campo che il giocatore si è già fatto male. Valutazioni in corso da parte del club che adesso valuta uno svincolato.

Serie A: infortunio per il calciatore, i dettagli

Il tecnico rischia di perdere per almeno due mesi il calciatore, arrivano nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Nelle prossime ore il difensore si sottoporrà ad accertamenti strumentali che chiariranno meglio l’entità dell’infortunio. Secondo le ultime indiscrezioni, lo stop potrebbe essere più serio del previsto con i tempi di recupero stimati in due mesi.

Questa situazione spinge la società ad intervenire sul mercato degli svincolati. Per sostituire Pasalidis, che si è fatto male alla spalla contro il Torino, Sabatini prova ad accelerare per portare alla Salernitana Manolas.

Salernitana: emergenza in difesa, ore decisive per Manolas

Con Pasalidis infortunato alla spalla, Gyomber out fino ad aprile, Fazio indisponibile ancora per 15 giorni e Pirola in dubbio, la Salernitana è in emergenza in difesa. Queste le parole di Inzaghi, ieri nel post partita di Torino Salernitana, riguardo l’eventuale arrivo alla Salernitana di Manolas. L’ingaggio del greco, in questo momento, diventa fondamentale per i granata che hanno dei seri problemi nel reparto difensivo con le indisponibilità di quattro difensori centrali. A complicare le cose anche le condizioni precarie di Jerome Boateng, che ieri ha giocato soltanto per un’ora visto che è reduce da un periodo di inattività di otto mesi.

“Manolas può arrivare? Sarà la società e il direttore a decidere su questa situazione. Ovviamente servirà qualcosa dietro, se fosse confermato lo stop di due mesi per Pasalidis. Vediamo come andranno gli esami e faremo le giuste valutazioni”.