Simeone saluta e ‘tradisce’: addio Napoli per la rivale

Simeone è pronto all’addio al Napoli: in cerca di più spazio da titolare, l’attaccante è pronto a firmare con una rivale dei partenopei.

È arrivato infine anche per lui il momento di salutare. Il Napoli è chiaramente in una fase di grande rinnovamento, e molti dei personaggi centrali nella conquista della scudetto dello scorso anno sembra potrebbero lasciare l’azzurro la prossima estate.

Zielinski è già promesso all’Inter, e anche il futuro di Osimhen è in bilico, ma alla lista ora pare potersi aggiungere anche Giovanni Simeone, il bomber di scorta di Spalletti. Nella scorsa stagione la punta argentina è stato uno dei protagonisti più inaspettati della corsa scudetto del Napoli.

Simeone, alla prima annata in maglia partenopea, è arrivato a realizzare in totale 9 gol tra tutte le competizioni, tra cui 4 in Serie A e altrettanti in Champions League. Un bomber di scorta per Osimhen, che ha però saputo dare un apporto fondamentale nella grande annata dei ragazzi di Spalletti, diventando molto amato dai tifosi pur essendo di fatto una riserva.

Simeone lascia il Napoli ma resta in Italia: ecco dove andrà

Senza più il mago di Certaldo in panchina, però, anche l’attaccante ex Verona ha perso di smalto. Quest’anno ha giocato fin qui appena 674 minuti complessivi, disseminati in 23 partite, e anche i suoi gol si sono decisamente affievoliti. 3 reti appena, divise equamente tra campionato, Champions League e Supercoppa italiana.

A soli 28 anni, e dopo la grande stagione appena trascorsa, Simeone sente di poter avere un ruolo più importante in un club di alto livello della Serie A, ed è pronto a cercare nuove strade.

Niente è stato ancora deciso in maniera definitiva, visto che comunque l’argentino ha un contratto fino al 2026. E sulla decisione influirà probabilmente molto quello che accadrà al Napoli dopo la fine di questa stagione, con l’arrivo di un nuovo allenatore e l’avvio di un progetto tecnico rinnovato. Ma per come stanno le cose ora Simeone non esclude affatto di poter cambiare aria, dato che sulle sue tracce ci sarebbero sia la Roma che la Lazio.

Anche i giallorossi sono un cantiere aperto, con De Rossi ad interim e Tiago Pinto ai saluti. Per questo motivo la pista romanista è ancora un’incognita, specialmente se rispetto alla Lazio. Sarri vedrebbe di buon occhio l’argentino nel suo attacco, che ha bisogno di trovare un erede affidabile di Immobile. A breve il centravanti spegnerà 34 candeline, e il suo sostituto Castellanos fin qui non ha brillato particolarmente.