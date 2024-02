Tegola Juventus: non solo Vlahovic e Chiesa, un altro infortunio

Tegola in casa Juventus, dopo il problema legato a Vlahovic e Chiesa, annunciato un nuovo infortunio dal J-Medical.

Piove sul bagnato in casa bianconera dopo quanto si è visto nella sconfitta per una rete a zero in Inter-Juventus, nel posticipo domenicale in questa giornata di Serie A che si sta concludendo, questa sera, con la sfida tra Roma-Cagliari, a chiudere appunto la 23esima giornata di Serie A.

Un altro infortunio comunicato dalla Juventus, dopo le condizioni già annunciate di Vlahovic e Chiesa. Quest’ultimo, già domenica sera a San Siro, era uscito malconcio e zoppicante, tant’è che all’indomani della sfida contro i nerazzurri, è arrivato il responso medico. Nel corso della serata, poi, un altro annuncio di un nuovo problema nell’organico di Massimiliano Allegri, con la società che ha commentato sul proprio sito ufficiale, quanto accaduto in allenamento.

Juventus, altro infortunio: comunicate oggi le condizioni

Nel corso di questo pomeriggio, dopo le ultime notizie che erano legate agli infortuni di Vlahovic e Chiesa, è arrivato un nuovo responso che non fa felici i tifosi bianconeri.

Perché la Juventus ha comunicato che si tratta di lesione al ginocchio destro per uno dei suoi calciatori, nel giorno che segue alla sconfitta a San Siro per mano dell’Inter.

A fermarsi in allenamento, oggi, è Mattia Perin. Il vice di Szczesny non sarà a disposizione del prossimo match e sono da chiarire i tempi di recupero per tale infortunio, con Pinsoglio chiamato a fare da vice diretto del polacco, adesso, dovendosi all’occorrenza farsi trovare pronto.

Infortunio Perin: la nota ufficiale della Juventus

Quello che segue, è quanto comunicato ufficialmente dalla Juventus, dopo l’infortunio in allenamento di Mattia Perin: “Nel corso dell’allenamento odierno alla Continassa, Mattia Perin ha riportato un trauma al ginocchio destro. Il calciatore bianconero è stato sottoposto a degli accertamenti diagnostici presso il J-Medical ed è stata evidenziata una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Mattia Perin inizierà l’iter riabilitativo, volto alla ripresa delle sue attività nei prossimi giorni”.

Vlahovic, Chiesa e Perin: i tempi di recupero dal J-Medical

Non arrivano dunque buone notizie in casa Juventus, i tre calciatori citati potrebbero non essere a disposizione di Allegri, nel match contro l’Udinese. Bisognerà capire, giorno per giorno, cosa succederà dal J-Medical. E se in porta il titolare resta invariato, per quanto riguarda Szczesny come portiere in Juventus-Udinese, rischia di non essere lo stesso in avanti, con Yildiz e Milik che potrebbero esserci in attacco, con la punta polacca che rientrerebbe dopo l’espulsione in Juve-Empoli del penultimo turno giocato dalla Juve in Serie A.