Triangolo in attacco: così il Milan cede Rafa Leao

Un intreccio di mercato rischia di allontanare Leao dal Milan. Ecco come i rossoneri possono perdere l’attaccante portoghese

Nella prossima sessione estiva di mercato il Milan rischia di perdere Leao a causa di un intreccio di mercato che ha, tra i suoi protagonisti principali, Mbappé. Il francese è il giocatore più importante nella rosa del PSG ed è già arrivato a quota venti gol in campionato in questa stagione, ventinove contando tutte le competizioni. Un rendimento incredibile da parte di uno degli attaccanti più forti degli ultimi anni.

Il futuro di Mbappé sembra destinato ad essere lontano da Parigi. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, l’attaccante è pronto a trasferirsi al Real Madrid. Un corteggiamento lungo quello del club spagnolo che potrebbe finalmente concretizzarsi.

L’eventuale approdo del francese alle Merenguese consentirebbe a Ancelotti di schierare sul campo un tridente pazzesco con Vinicius e Bellingham e lo stesso Mbappé. Se il Real, dunque, sogno l’arrivo dell’attaccante del PSG, quest’ultimo è costretto a trovare il sostituto. Rimpiazzare Mbappé non sarà affatto semplice considerando le straordinarie qualità tecniche del ragazzo e il suo contributo a livello realizzativo.

Diario Sport sottolinea come il club parigino sia già alla ricerca dell’erede di Mbappé con Rashford in cime alla lista dei desideri. Il classe 1997, in forza al Manchester United, sta disputando una stagione caratterizzata da troppi alti e bassi e questo potrebbe portare il suo addio dall’Old Trafford. In questo intreccio di attaccanti manca il giocatore con cui i Red Devils andranno a rimpiazzare l’eventuale partenza dell’inglese ed è qui che entra in gioco Leao.

Milan, addio Leao: possibile futuro in Premier

Mbappé al Real Madrid, Rashford al PSG e Leao possibile partente con destinazione Manchester United. Il portoghese rappresenta un punto fermo del Milan e lo ha dimostrato anche nel match vinto, dai rossoneri, in casa del Frosinone. Non solo l’assist per Giroud ma anche una serie di giocate che hanno messo in costante difficoltà la difesa avversaria.

Leao, in questa stagione, potrebbe essere sicuramente più decisivo dal punto di vista realizzativo ma il suo contributo è fondamentale all’interno di una squadra con ambizioni importanti nella seconda parte di stagione con l’Europa League da onorare al meglio.

Ricordiamo che Leao, dopo il rinnovo con il Milan ottenuto lo scorso anno, ha una clausola rescissoria di 160 milioni, una cifra pazzesca che solo top club europei possono permettersi. Il Manchester United è sicuramente tra questi anche se – forse – non è più tempo di spese folli dalle parti di Old Trafford.