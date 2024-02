UFFICIALE – Esonero confermato: scelto il nuovo allenatore

Possibile svolta che può riguardare l’arrivo del nuovo allenatore perché l’esonero è già stato ufficializzato e in queste ore la società annuncia anche il cambio in panchina.

La decisione è stata presa direttamente dal presidente dopo quelli che sono stati gli ultimi risultati. Perché ora la squadra rischia di non poter raggiungere i propri obiettivi e per questo motivo che la società sta pensando seriamente di affidare a lui la squadra per il proseguo della stagione e il prossimo anno. Si vuole costruire qualcosa di importante per il futuro, con il club che ha deciso già quello che potrebbe essere il prossimo allenatore e allora è stato appena ufficializzato l’esonero. Ci sarà un nuovo tecnico in panchina in vista delle prossime partite, già in queste ora arriverà il sostituto per aiutare la squadra ad uscire da questo brutto periodo.

Una svolta in panchina che arriverebbe subito e che potrebbe portare entusiasmo di nuovo nell’ambiente. Soprattutto se l’attuale scelta che stava per prendere la società è stata contestata dai tifosi che hanno deciso di dire la loro in un momento complicato. Ora potrebbe arrivare quindi in panchina il nuovo allenatore da grande esperienza per il club italiano dopo l’esonero già annunciato. Si attende soltanto l’altro comunicato, quello che porterebbe l’annuncio ufficiale del nuovo tecnico che sarà in panchina fino a fine stagione.

Esonero ufficiale: cambiano allenatore

La decisione è arrivata proprio in queste ore dopo l’ultimo turno di campionato. Perché la società ha deciso di cambiare allenatore dopo la sconfitta che mette il tecnico in una posizione di risalita ora. Il novo allenatore che arriverà dovrà provare a sistemare le cose al meglio provando ad ottenere il massimo dei risultati da subito, non c’è più tempo per sbagliare.

E’ il Bari che ha ufficializzato l’esonero di Pasquale Marino e ora come nuovo allenatore può prendere Iachini. Contatti avviati con diversi allenatori nelle ultime ore, con la società che dovrà prendere una decisione definitiva. Perché al momento la situazione è chiara, con l’allenatore che è già stato licenziato ma che al suo posto non ha ancora un sostituto certo.

Si è parlato di un accordo con Fabio Cannavaro ma la piazza di Bari è contraria alla scelta e per questo Iachini può essere il nuovo allenatore ora. Un tecnico esperto di Serie A e Serie B che può andare a trascinare la squadra fino ai playoff. Nelle prossime ore la decisione finale.